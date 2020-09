El Club Defensores de Pellegrini en el recuerdo

El Barrio Pellegrini es uno de los más extenso y poblado de San Cristóbal y está ubicado al noroeste de la ciudad. Es muy popular y sus habitantes se ocupan mayoritariamente a labores ligadas al campo, ladrilleras y la construcción, en otra época también vivían muchos ferroviarios. El primero de septiembre de 1948 se fundaba oficialmente el club Defensores de Pellegrini, su primer presidente fue Severino Navarro. En 1965 compró la manzana ubicada entre las calles, Hipólito Irigoyen, Riobamba, Urquiza y Piedras, en el corazón del barrio.

Ayer fue su cumpleaños número 72 y acudimos a los relatos de algunas personas que pasaron por la institución. Uno de estos memoriosos es Rubén Ocampo, quien estuvo como presidente por varios mandatos entre los años 1974 y 1979. "Yo era muy joven, tendría unos 25 años y tenía una gran amistad con Severino Navarro e Isidoro Viganotti, ellos me entusiasmaron para que ingrese al club. Yo no era del Barrio pero acepté el desafío y viví momentos muy lindos rodeado de gente espectacular" comentaba emocionado uno de los ex presidentes de la institución. Ocampo recordaba que cuando llegó al barrio, estaba la cancha solamente, allí se practicaba fútbol ya que el club participaba de la Liga Sancristobalense. "No había ni bomba para el agua, ni alambrados, ni edificios", recordaba Ocampo, y también que las reuniones se realizaban en la casa de Pirucho Villanco ya que no había sede social. En su relato, Ocampo detalló que surgió la idea de acompañar las fiestas patrias con venta de comidas y bebidas, torneo de bochas, sortija y truco, para recaudar fondos, "concurría tanta gente que no se podía caminar, recuerdo a todo el mundo trabajando, Don Perg manejaba el juego de la sortija que se hacía en la calle, la gente de Vialidad nos ayudaba mucho y las lonas, sillas e infraestructura para poder atender tanta gente nos las prestaba Cuí González", comentaba el zapatero.

Luego vinieron las épocas de los famosos torneos libres donde participaban hasta 27 cuadros, muchos de otros pueblos. "Éramos dirigentes que andábamos en bicicleta, con lo recaudado compramos material y Cacho González, nos donó los ladrillos para realizar el primer baño y las estructuras que hay actualmente. Hicimos la pista de baile y el escenario, siempre nos ayudaba don Ivan Trivelli, que manejaba AADICAPIF, nos mandaba algún conjunto musical gratis. Comenzaron los bailes que fueron famosos en esa época, con las actuaciones de las orquestas de la ciudad en especial el "Cuarteto Corazón de Oro" y ponía la música Pichón Oliva" recordaba el dirigente que había gente adentro del baile y el triple afuera mirando y consumiendo los choripanes, las empanadas y los famosos tarros con vino y soda preparados. Fuimos una gran cantera de jugadores que participaron en los clubes más grandes como eran Talleres e Independiente. También es cierto que luego traíamos a los que no jugaban como titulares en los otros clubes más grandes para nuestro equipo. Hicimos mucho porque contábamos con Nilo Furon que era nuestro tesorero, un gran administrador, Majín Cabrera era mi vicepresidente, además nos acompañaba muchísima gente , familias enteras como los Carruega, los Castrodeza, Buquets, Sanchez, Cachavacha Retamoso, Pipo Gutscher entrenador del equipo y Mirta Godoy que era la secretaria" finalizaba el veterano dirigente.

1987 Pellegrini Campeón

Retamoso, Carruega, Dobantón, Ruiz, Gómez, Monti, Caballero, Domínguez, Saucedo, Bracaccini, Perg, Cortéz, Carrere, Baldelini, Pasarini, Linarez y Luna. Lograron el primer título de la liga Sancristobalense, bajo la dirección técnica del Bocha Conde acompañado por Sandoval.

Nuevos tiempos

"A mi me fue a buscar Diego Ballerini, que era arquero de Pellegrini a finales del 87. Asumimos mediante una gran asamblea, luego de que el club había salido campeón. Había quedado con deudas por las campañas del fútbol y por un accidente fatal que tuvo que afrontar la institución. Mi mandato duró hasta 1989. En este periodo Defensores de Pellegrini cumplía 40 años y nosotros tuvimos que afrontar la campaña de la Copa provincial" nos decía Miguel Garrote, otro de los directivos de la institución que aportaba a esta historia relatos de otras épocas. "Cuando ingresamos nos pusimos como objetivo dejar infraestructura, por lo que organizamos bailes en el Cine XX, en el Racing o Rivadavia y distintos eventos con otras instituciones ya que carecíamos de un estadio techado. Participamos en diferentes eventos como los corsos donde vendíamos las sillas, también vendíamos rifas y realizamos otras formas de recolectar fondos". Garrote cuenta que con lo recaudado “pusimos el alambrado olímpico con el cordón perimetral”.

"Todo fue en base a sacrificio y el trabajo de directivos y vecinos. Del fútbol no quedaban ganancias, sí quedaban pérdidas. Nosotros nos orientamos a consolidar las inferiores. Ganamos el ADIS categoría de 12 años y salimos campeones de la tercera, queríamos hacer un trabajo social. Nos tocó viajar por la copa de la provincia con una hinchada magnífica a Esperanza, Ceres, Villa Ocampo, la gente se portó muy bien y acompañó con gran esfuerzo al equipo de primera. El festejo del campeonato de liga se realizó con una gran cena en el Rivadavia y los 40 años lo festejamos en la misma pista de baile en el Club".- Entre los colaboradores más cercanos en este periodo Garrote mencionó a la familia Castrodeza, Bocaturo, Cortez, Luis era el vicepresidente y Lorenza su señora la tesorera, toda su familia, Dobantón, don Ángel Roldan quien manejó la parte de niveles, los Passerini, Franco y Pipo Gutscher hacían el alambrado, nosotros les alcanzábamos los materiales y ellos lo hacían. Fueron muchas las personas que trabajaron por el club destacó Miguel. "A nosotros nos siguió en la presidencia Manuel Romero. Siempre resaltamos a los trabajadores de vialidad que colaboraban mucho con Pellegrini" señaló el ex presidente de la entidad, Miguel Garrote.

Algunos presidentes

David Vinocur, Agapito Castrodeza, Alberto Carlos Pagani, Domingo Mendoza, Isidoro Viganotti, Domingo Acosta, Rubén Ocampo, Juan Pierantoni, Majin Cabrera, Horacio Yeates, Roque Cortéz, Miguel Garrote, Manuel Romero entre otros esta lista es hasta el 2000 aproximadamente, luego asumieron otras comisiones.