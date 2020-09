De la segunda guerra mundial a la guerra sanitaria por el covid

Un día, nuestra vida y rutina cotidiana se vio perturbada por una enfermedad que no se conocía y la cual generaba todo tipo de incertidumbre.

Ante la pandemia mundial por el covid-19, la primera recomendación fue muy clara: quedarse en casa. De pronto, nos encontramos todos encerrados en nuestros hogares para cuidarnos y cuidar a los demás, debido a que la enfermedad es muy contagiosa y ya se cobró miles de vidas alrededor del mundo.

Además del alcohol en gel, el uso de tapabocas y la higienización de todo lo que uno toca, estar en casa se volvió una prioridad y adecuarse a vivir de esta manera hasta que todo pase. La no concurrencia a lugares públicos y espacios donde pueda haber gran cantidad de personas fue y es fundamental para prevenir esta terrible enfermedad.

Ahora bien, salvando las distancias, el encierro ya se apoderó de la vida de las personas en otros momentos de la historia de la humanidad, por ejemplo, la segunda guerra mundial, un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, en la cual se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo.

Durante ese estado de guerra total, los ciudadanos debían estar encerrados para protegerse de los bombardeos junto a sus familias.

Al nombrar la palabra “encierro” ya denota temor, peligro, angustia, tristeza.

En esta interesante analogía, de cómo se vivió en aquel entonces y cómo se vive ahora, entrevistamos a Margarita Capurro, quien nació en Italia en el año 1941, fue y es testigo de todo lo que sucede y relató su experiencia.

“Vivíamos en Savona cerca de Génova con mi papá, mi mamá y yo que era hija única. En 1941cuando yo nací ellos vivían en el quinto piso de un departamento y no había ascensores, durante la guerra, pasaba un avión y avisaba que venían los aviones de los alemanes que eran contrarios a Italia, daban la voz de alarma y teníamos que bajar rapidísimo al subsuelo para resguardarnos. Como yo era chica me llevaron a la casa de unos tíos que vivían en el campo y ahí estuve hasta que terminó la guerra”, contó Margarita, y remarcó que fueron tiempos difíciles porque las personas sufrieron muchísimo todo lo que pasaba, “mi papá no podía mirar las películas de guerra, cambiaba de canal, ha pasado cosas muy feas y me contó una parte, la parte más fea se la guardó”.

En ese momento, la gente vivía para trabajar, era lo más importante, y el encierro ya era parte de lo diario, salían una sola vez por año para reunirse con sus familiares.

“Por las balas estábamos encerrados porque te mataban, ahora la enfermedad también te mata. Estos tíos tenían una panadería, recuerdo que un día vinieron los alemanes, me asusté mucho, les pidieron todas las bolsas de pan y harina, les querían robar, los pusieron a todos en contra de la pared y dijeron al número cinco tiramos, pero alguien los salvó. El encierro era común allá, la gente era muy sufrida, era la forma en que vivían y el peligro estaba por el aire, venían los aviones y todo el mundo se escondía en los sótanos. Y ahora es una guerra sanitaria, viene por el aire el virus, este virus es peor, es traicionero, no sabes dónde está, antes te avisaban de los bombardeos”.

Uno de los grandes cambios desde esa época al presente es la tecnología que avanzó a pasos agigantados, lo que hoy permite otro tipo de conexión más cercana y uno puede mantenerse informado las 24 horas del día. Esto también ayuda a sobrellevar la situación de otra manera con las diversas maneras de entretenerse a través de la televisión o internet.

“Lo único que había en aquel tiempo era la radio, por la radio nos enterábamos donde andaban los alemanes, es lo mejor que hay en el mundo, te comunica con todo. Ahora con el teléfono tengo Whatsapp, Zoom, YouTube, redes sociales, por la cuarentena aprendí a usar todo pero hace mucho que manejo las redes por mi trabajo. También hago videollamadas con mis nietos y con mis primas de Italia”.

A casi 75 años del fin de la guerra, Margarita debió amoldarse, como muchísimos de nosotros, a las nuevas rutinas y a los cuidados por el coronavirus, quedándose en casa como nos pidieron.

“Trato de tomarlo con calma, tranquilizarme y encomendarme mucho a Dios, uso barbijo, guantes, alcohol en gel y salgo sólo a hacer las compras esenciales. Estoy segura que esto se va a resolver y va a pasar”.