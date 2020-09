Intervención artística en Casa de Cultura

Desde este jueves y hasta el sábado se puede visitar esta muestra de 19:00 a 21:00 horas y observar los trabajos de Carola que denotan absoluta creatividad, diseño y arte.

En esta ocasión, la exposición se trata de camperas de jean pintadas a mano, algunas las realizó previo a la pandemia y la mayoría las hizo dentro de este contexto de aislamiento que vivimos. Carola supo sacarle provecho a esta cuarentena y dejar volar su imaginación. Encontró sus momentos para pintar prendas como un hobby, las publicó en las redes sociales y muchas chicas y mujeres les pidieron que haga un trabajo para ellas, todas personalizadas según la personalidad de la dueña de la campera.

“La invitación llega de parte de Caro Corona que me ofrece el hall de Casa de Cultura para hacer un recorrido, una intervención artística, así que juntamos las camperas, recuperamos y armamos este recorrido para que puedan venir a apreciarlo. Ambientamos el espacio para que quede todo lo más lindo que se pueda, viernes y sábado se pueden realizar visitas y la muestra permanecerá hasta el domingo. Me da mucha satisfacción cada vez que entrego una de las prendas, me ha pasado que algunas chicas se han emocionado al verlas, algunas me piden algo particular pero dejan en mis manos el diseño”, expresó Carola.

Los diseños son hermosos, no hay ninguna campera que sea igual a otra, desde un mensaje de la lucha feminista pasando por súper heroínas y dibujos angelicales, entre muchos otros, se pueden observar. Ella le pone su impronta, sus colores en todos los tipos de tonos e intensidades, añade brillos, apliques y por supuesto todo su amor. Cada una de sus clientas se va muy contenta con su campera, lista para usar y lucirla.

Carola no solamente interviene prendas de vestir sino que le gusta y es muy talentosa pintando cuadros, y nuevos proyectos se asoman en el horizonte de la artista.

“Estoy también realizando cuadros con acrílicos, con collage, en diferentes técnicas, hago a pedido y tengo una tanda de cuadros que hice para mi, un proyecto personal que tengo a futuro. Encuentro el momento, voy buscando la manera de encontrarme con la prenda, con el diseño, charlo previamente con la persona que me lo encarga, tanto de una prenda como de un cuadro para ver qué es lo que quiere, qué es lo que le hace bien, apunto a que sea algo lindo de llevar y que pueda conmover de alguna manera las emociones de la persona que lo utiliza, ninguna está hecha al azar”.

Carola es una persona muy apasionada de su trabajo y el arte lo lleva dentro, es parte de su esencia y de lo que le gusta hacer que es crear. Además, es profesora de dibujo en diferentes escuelas y durante muchos años brindó clases de patín artístico.

“Trabajo en lo que es el arte desde siempre, con el patín artístico y el diseño de los trajes, siempre me encargué de eso para mis alumnas, a partir de no estar más sobre las ruedas y encontrarme con un montón de brillos y pinturas en casa que tengo comencé a intervenir las camperas, surgió esto que es algo lindo, novedoso, muy personal para cada uno, me pareció copado y la gente se copó conmigo. Son quince camperas, algunos pantalones de jean, remeras y camisas. Cualquier prenda se puede intervenir. Como esta pandemia tiene para un rato largo, la semana que viene voy a largar una línea de barbijos hechos de lienzo de algodón para que se pueda respirar bien, van a tener una intervención similar a las camperas pero sin pintura para que circule el aire con apliques de brillitos, frases, dibujos y detalles para que sea muy propio también”, le contó a El Departamental Carola.

Quienes quieran contactarla y consultarla sobre sus creaciones, prendas, cuadros o el nuevo emprendimiento de barbijos, lo puedan encontrar en Casa de Cultura este fin de semana o en su cuenta de instagram @carola_gaitan1516, allí también se pueden ver las fotos de todos sus trabajos que tanto ama.

“Para mi es más que terapia esto, sobre todo en la cuarentena que tenía un ritmo de vida previo a esto, si bien ahora estoy dando clases online, tomando exámenes como hacía habitualmente, pero de una manera diferente. De este modo pude desde el contexto de mi casa, del encierro, con mi niña sentarnos a pintar las dos, ella me acompaña un montón de veces haciendo sus cuadritos al lado, siempre alguna amiga pasa a visitarme y me siento con música a pensar, pintar y disfrutar de ese momento que me encanta”, fueron las palabras de Carola.