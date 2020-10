Inauguraron luminarias LED en el ingreso a Moisés Ville

Además, las autoridades procedieron a hacer efectivo la entrega de aportes económicos del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores a entidades locales y a la firma del convenio de la Ley Micaela, para la capacitación en violencia de género.

Durante el acto desarrollado en la esquina de Pedro Palacios y Barón Hirsch, también se destacó la presencia del Senador Suplente, Edgardo Martino, del Coord. del Pro.Di.Led. Marcelo Airaldo; de la tesorera local, Rocio Celli; de los Ptes. Comunales de Colonia Bossi, Gustavo Capella; de Las Palmeras, Roberto Buratto; de Monigotes, Marcelo Gerosa, vecinos, representantes de instituciones y medios de comunicación, entre otros.

Aportes a instituciones

En la oportunidad el Senador Michlig procedió a la entrega de los siguientes aportes: -$20.000 al Centro de Jubilados y Pensionados; -$20.000 al CER N°610 Colonia Ortiz; -$10.000 al Club Argentino; -$10.000 al Comedor Comunitario de Moisés Ville.

También el Pte. Comunal Gustavo Barceló rubricó el convenio de la Ley Micaela, acercado por el Senador Michlig por el cual la Comuna adhiere al nuevo marco legal para avanzar en la capacitación y prevención de la violencia de género.

Nuevas 56 luminarias Led

Durante el emotivo acto las autoridades dejaron inaugurado la nueva iluminación Led sobre el ingreso principal a la localidad (sobre calles Teodoro Hertz y Barón Hirsch), consistentes en 56 nuevos dispositivos de 180 watts de potencia que van a reemplazar las existentes. “Iluminarán mucho mejor y de manera más económica, sin dañar el medio ambiente, brindando mayor seguridad y una excelente estética urbana”, indicó Gonzalez.

Por su parte el Senador Michlig reiteró el compromiso “de seguir trabajando para que Moisés Ville siga creciendo de la mano de la excelente gestión de Barceló” y asumió el compromiso de “continuar contribuyendo para la iluminación led de otras calles de la localidad, en el marco del Pro.Di.Led.”





Reclamo por la RP 69s, tramo Moisés Ville -Virginia

También el conjunto de las autoridades volvió a poner de manifiesto el reclamo al Gobierno Provincial para el arreglo de la Ruta 69s que une Moisés Ville con Virginia, debido “al desastroso estado en el que se encuentra, para que considere su repavimentación, ya que es casi imposible transitar”, reseñó el Pte. Comunal.

“Hasta hoy no hemos tenido respuesta, sabemos que nuestro senador y diputado han hecho pedidos de comunicación sobre el estado de estos y no tenemos respuesta. Aparte de ser intransitable, se ha convertido en algo extremadamente peligroso. Ya no entraría un bacheo, hay que repavimentar esos 14 kilómetros, seguimos a la espera e insistiendo a que desde la provincia lo venga a ver”, señalaron desde la Comuna.