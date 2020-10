Sánchez pidió paciencia ante el retroceso de fase en Villa Trinidad

El mandatario comunal opinó que somos una localidad chica por lo que no podemos darnos el lujo que se nos dispare el número de casos porque no tenemos una infraestructura sanitaria acorde. Entonces, por prevención, para bajar el movimiento de la gente, se tomó la medida de retroceder de fase.

A mí no me sorprende que la gente se manifieste, creo que también es sano. A veces se hace de manera espontánea, otras veces hay otro interés, pero me parece bien que cada uno se exprese. Les pido paciencia hasta el 20 de octubre, cuando volvamos a la etapa anterior.

Sánchez también habló sobre el inicio de los contagios y admitió que se habla de irresponsabilidad de parte de miembros del gabinete de gobierno, pero primero quiero que todos se recuperen para luego analizar su situación. Yo voy a evaluar en su momento, pero ahora no me quiero adelantar a tomar medidas, remarcó el Pte. Comunal.