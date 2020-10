Perotti y Sasia recorriendo el ferrocarril y reivindicaron la lealtad peronista

Durante la mañana de este 17 de octubre, el Gobernador de la provincia de Santa Fe Omar Perotti y el Secretario General de la Unión Ferroviaria Sergio Sasia estuvieron en la ciudad de San Cristóbal, en donde recorrieron los talleres ferroviarios y las instalaciones del Belgrano Cargas.

Tanto el dirigente sindical como el funcionario brindaron un discurso en un acto que se desarrollo en el interior de los galpones del ferrocarril y en el que estuvieron presentes autoridades políticas, representantes de instituciones, personal de la empresa y vecinos.

Ambos hicieron mención a la recorrida por los talleres, hablaron sobre futuras inversiones y la gran importancia que tiene el ferrocarril como medio de transporte en todo el país, entre otras cosas.

En primer lugar, el Secretario General de la Unión Ferroviaria, oriundo de la ciudad de San Cristóbal, recordó sus inicios como ferroviario en la década del ´80, destacó la presencia de las mujeres trabajando a la par de los hombres en los talleres y del crecimiento de las fuentes de trabajo en los últimos años.

“De eso se trata el peronismo, de llevar adelante políticas y la dignidad que le da el trabajo a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras y hoy hemos incorporado siete compañeras ferroviarias técnicas. Conjuntamente con la empresa que está haciendo mucho por el desarrollo del país y de este ferrocarril emblemático entendemos y estamos convencidos que las compañeras tienen que ocupar un lugar también. Históricamente en este taller donde me inicié, solamente las compañeras realizaban tareas de limpieza o administrativa y hoy con orgullo todas las que se han incorporado hacen tareas de mecánica, soldadora, pintura y eso es trabajar por la igualdad, contra el acoso que sufre la mujer a diario, pero también darle la posibilidad de una igualdad laboral y salarial”, expresó Sergio Sasia, argumentando que esto forma parte de un compromiso del sindicato de la Unión Ferroviaria y de los gobiernos provincial y nacional.

Sasia además habló acerca de la difícil situación que atraviesa el país por la pandemia y la necesidad de trabajo de los habitantes de cada comunidad.

“Estamos en pandemia, se ha acentuado la pobreza producto de este virus, la pérdida de empleo y la necesidad de generar trabajo y el sindicato está extendiendo ese brazo solidario para estar en los lugares donde la familia necesita para salir de esa crisis. Seguimos adelante, gracias a la fortaleza del sindicato pero principalmente a la visión y compromiso del gobierno, no sólo nuestros trabajadores perciben el 100% del salario sino que hemos logrado la incorporación de cientos de compañeros a lo largo y ancho de la Argentina”, dijo el dirigente y aseguró que 93 trabajadores sancristobalenses se incorporaron en total en los últimos meses a los talleres de la cabecera departamental.

Por supuesto que también hizo referencia al Día de la Lealtad Peronista que se celebra cada 17 de octubre desde el año 1945 en nuestro país.

“Compañeros y compañeras dirigentes sindicales, de cada uno de los niveles de representación, están en la misma dirección de cumplir ese sueño del General Perón de recrear todas las venas de acero del país, unir los pueblos y desarrollar a la Argentina. Por eso soy un agradecido, porque en equipo y trabajo se construye a pesar de la adversidad, de los momentos difíciles, la unidad siempre nos va a dar la fortaleza para mirar hacia adelante. Hoy tenemos un gobierno nacional que e preocupa por el desarrollo de toda la Argentina y tenemos que estar todos juntos para ponerla de pie, porque es la única manera que podamos seguir trabajando para lograr la tan anhelada justicia social que es el legado de nuestro líder el General Perón”, expresó Sasia como mensaje final.

Por su parte, el gobernador Omar Perotti, quien se encontraba visitando la ciudad de San Cristóbal por segunda vez esta semana, habló acerca de los avances de los talleres ferroviarios en los últimos meses y sobre los cambios que acontecieron desde el cierre de los talleres hasta la actualidad.

“Más allá del día con la importancia que tiene, ya no sólo para el peronismo porque cuando un movimiento social y político trasciende y llega a 75 años pasa a ser un hecho de todos, de la historia. Cuando estamos hablando del ferrocarril, en todos estos años era inevitable hacerlo con añoranza como algo que fue y que muchas veces nos dijeron: dejen de ilusionar a la gente con esas cosas. Sin duda, cuando hay cosas que son fruto de decisiones estratégicas tomadas con mucho amor y con gran pertenencia como la que tienen cada uno de los ferroviarios dejó de ser una añoranza. La definición de las venas de acero tiene que unir a la Argentina y tiene que volver a ocupar su lugar, hacerlo con tecnología, adaptándose a las modalidades de transporte para recuperar esa impronta se necesita gente con mucho coraje, convicción y no es casualidad que estemos acompañando a Sergio en su San Cristóbal”, dijo el gobernador de la provincia y agregó que “muchas veces cuando visité este lugar se hablaba de cuál podría ser el aprovechamiento para otros usos de los galpones, qué destino darle y cualquier ferroviario le dolía que cambiara por más buena utilización, siempre sentía que el mejor destino era el ferrocarril nuevamente circulando en la Argentina”.

Quien también participó del acto pero mediante videoconferencia fue el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni. El funcionario, al igual que Perotti y Sasia, remarcó la importancia del ferrocarril como uno de los principales medios de transporte del país y de cómo impacta en la economía su reactivación.

“Sé de la pérdida de los talleres ferroviarios, lo que significó para el retroceso de las economías de cada una de nuestras localidades y el impacto emocional de los habitantes de la comunidades del interior que crecimos a partir del ferrocarril. El tener hoy en marcha nuevamente ese taller a pleno, con incorporación de tecnología, con esos dos tornos, con una prensa modelo, para nosotros es satisfactorio. En tan poco tiempo, estar en medio de la pandemia, poniendo en funcionamiento talleres, ferrocarriles, ramales, máquinas, vagones y trenes de pasajero. Quiero agradecerles a los trabajadores comprometidos con el país que es de todos y no de unos pocos”.

El ministro Meoni explicó durante su discurso que el ferrocarril posibilita que mejoren las pequeñas y medianas empresas, porque generan rentabilidad si utilizan los trenes para trasladar su mercadería, entre otros beneficios que se destacan.

En cuanto a las inversiones futuras y los proyectos que tienen en carpeta el gobierno nacional, Meoni contó que “hay una determinación del Presidente Fernández de que efectivamente tenga más inversión el ferrocarril. Estamos por firmar el convenio de la recuperación del San Martín Cargas que conecta la provincia de Santa Fe en Rufino con Rosario y los puertos del sur y, así sucesivamente, seguiremos en cada uno de los ramales troncales de Argentina, invirtiendo para recuperar la carga y después los trenes de pasajeros que permitirán conectar a muchas localidades que han quedado marginadas. Hay dirigentes como Sergio que siempre han estado luchando, sosteniendo los ferrocarriles, hay funcionarios como el presidente de Belgrano Cargas Daniel Vispo y el vicepresidente porque vienen haciendo un trabajo fenomenal, no sólo porque están poniendo nuevamente los ferrocarriles en el lugar que merecen sino porque en el marco de la pandemia los ferrocarriles han crecido y se han recuperado ramales”.