Aborto legal: el presidente enviaría el proyecto antes de fin de mes

El anunció aún no es oficial, pero el trascendido recorre con fuerza los pasillos del Congreso y la Casa Rosada. Según consigna Página/12, el presidente Alberto Fernández quiere mandar, junto con esa iniciativa que fue una promesa electoral, otra que anunció en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo, y es el Plan de los 1000 días que establece la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de las mujeres gestantes y de sus hijos o hijas durante ese período, con la idea de que no recurran al aborto por ser pobres si tienen el deseo de ser madres.

En la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza Vilma Ibarra, le están dando las últimas puntadas a ese proyecto. Mientras tanto, en el Congreso ya se está analizando la estrategia de tratamiento legislativo para que antes de que termine el período de sesiones ordinarias pueda debatirse y obtener media sanción: lo que no está definido aún es cuál sería la cámara de ingreso, si Diputados o Senado.

El jueves, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se reunió con la vicepresidenta y titular de la cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, para hablar del tema. En el oficialismo acuerdan en que si no se trata este año, no podrá discutirse en el 2021 por ser año electoral y a esta altura es difícil pensar en otra oportunidad cercana para dar este debate. El miércoles por la tarde en una reunión con el consejo de asesores presidenciales, Alberto Fernández escuchó argumentos que apuntaron a convencerlo de que no puede dejar pasar este año para promover la sanción.

Luego de esa reunión, la socióloga y referente feminista Dora Barrancos, una de las asesoras del presidente, anunció en una entrevista radial que la semana próxima el presidente mandaría el proyecto de aborto al Congreso. Sin embargo, en la Casa Rosada advierten que ambos proyectos no estarían terminados para la semana que viene pero que podrían ser enviados antes de que finalice octubre. El anuncio lo haría el propio Presidente.

Ante estos trascendidos, desde la Campaña por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito indicaron: «Estamos dispuestas a mantener reuniones con todo el arco político que tengan la firme voluntad de avanzar hacia el reconocimiento de nuestros derechos, sea desde el Ejecutivo como del Congreso. La sociedad reclama aborto legal. Es Urgente. Es prioridad».