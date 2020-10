Michlig: "Si las elecciones en San Guillermo no se hacen en febrero deberían ser unificadas con las nacionales de 2021"

"Nos hubiera gustado que se culmine este proceso electoral. Cuando se suspendió en mayo estábamos en mejores condiciones de las cuales estamos viviendo hoy en relación a la cuestión epidemiológica. Hoy estamos en una situación mas compleja que lo que ocurría en marzo, abril o mayo, pero pensando en voz alta si esta elección no se realiza en febrero no tendría sentido hacer una elección y habría que esperar una convocatoria a elecciones para todos los cargos. El año que viene habría una sola elección y lo que tendrá que definir el Gobernador si coincide las elecciones nacionales con las elecciones a cargo municipales. Nosotros entendemos que deberían coincidir. De ser así, tendríamos elecciones en octubre. Yo creo y me animo a decir que la elección en San Guillermo debería ser unificada para evitar dos convocatorias, dos aglomeraciones de personas y evitar riesgos de contagios" remarcó el legislador.