Inscripciones abiertas a la Tecnicatura en Automatización y Robótica

La Tecnicatura en Automatización y Robótica es la carrera más nueva que dicta la Universidad Nacional del Litoral. Se trata de una propuesta académica de 3 años y cursado gratuito que se desarrolla en la ciudad de Sunchales. El proceso de inscripción es completamente virtual y se concreta ingresando a www.unl.edu.ar/ingreso. El período para inscribirse comenzó el lunes 2 de noviembre y se extiende hasta el viernes 11 de diciembre.

La nueva carrera tiene como objetivo formar recursos humanos que posean una visión integral de los requerimientos del medio y sean capaces de contribuir al proceso de modernización industrial, participando en las diversas actividades, desde las más elementales hasta las más complejas, que requieran máquinas y equipos automatizados y robóticos. Su cuerpo docente está integrado por docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL) y de dos institutos doble dependencia UNL-Conicet como son el Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC) y el Instituto de investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (sinc(i)).

Cabe señalar que se trata de una carrera de pregrado de la FICH-UNL gestada a partir del trabajo articulado entre UNL (sede Rafaela-Sunchales), Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Municipalidad de Sunchales.



Inscripciones e información

El proceso de inscripción, como a todas las carreras de la UNL, es completamente virtual y se concreta ingresando a www.unl.edu.ar/ingreso. El período para inscribirse comenzó el lunes 2 de noviembre y se extiende hasta el viernes 11 de diciembre.

En primer lugar, se debe completar la ficha de datos personales y solicitar un turno para inscripción a la carrera. Quienes ingresen los datos recibirán un correo electrónico de confirmación. Luego se deberá cargar la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad actualizado, constancia de extravío o constancia de trámite.

b) Constancia de CUIL -www.anses.gob.ar-.

c) Título de estudios secundarios, que luego deberá estar legalizado por la UNL. En su defecto, es posible cargar el título de estudios secundarios sin legalizar o constancia de título en trámite; constancia de alumno regular; o constancia de finalización de estudios secundarios en la que se indique si se adeudan o no materias, y cuáles.

Hay tiempo de digitalizar la documentación hasta un día antes del turno asignado.

Las inscripciones se llevarán a cabo desde el 16 de noviembre al 11 de diciembre. Se solicita a las interesadas y los interesados que el día del turno seleccionado estén atentos al teléfono y al mail ya que si hay algún problema con la documentación, desde la UNL se comunicarán a través de alguno de esos medios. Una vez que se haya concretado la inscripción llegará al interesado/a un e-mail confirmando la inscripción.

Para ampliar esta información, se sugiere contactarse con la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNL llamando al (0342) 4571110 o escribiendo un correo electrónico a [email protected]



Modernización industrial

En esencia, la nueva carrera tiene como objetivo formar recursos humanos que posean una visión integral de los requerimientos del medio y sean capaces de contribuir al proceso de modernización industrial, participando en las diversas actividades, desde las más elementales hasta las más complejas, que requieran máquinas y equipos automatizados y robóticos.

A lo largo de los tres años de duración de la carrera se persigue una formación sobre la base de los desarrollos tecnológicos existentes en el campo de la automatización y la robótica, que tengan la capacidad de generar adaptaciones o desarrollos innovadores que puedan dar respuesta a las necesidades del medio productivo.

La carrera tiene como sede académica a la Facultad de Ciencias Hídricas (FICH-UNL). En este sentido, cabe señalar que la Universidad cuenta con dos institutos de investigación de doble dependencia UNL-CONICET, con una gran trayectoria en investigación en esta área. Por un lado, el Instituto de Investigaciones en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (sinc(i)), con sede en FICH-UNL, en el que se desarrollan nuevos algoritmos para procesar señales, controlar sistemas dinámicos, aprendizaje maquinal, minería de datos y diseño de sistemas embebidos de alto desempeño, entre otros. Estos algoritmos son utilizados para desarrollar tecnologías innovadoras para su uso en el cuidado de la salud humana, la bioinformática, la agricultura y ganadería de precisión, los sistemas autónomos y las interfaces hombre-computadora. Por otro, el Centro de Investigaciones en Mecánica Computacional (CIMEC), con trabajos de investigación y desarrollo orientados al modelado computacional del comportamiento dinámico de fluidos, termomecánica, mecánica de sólidos, dinámica de estructuras y mecanismos y desarrollo en métodos numéricos, entre otros.



Perfil profesional

Las graduadas y los graduados de esta Tecnicatura en Automatización y Robótica tendrán conocimientos y habilidades que le permitirán realizar la programación en lenguajes de alto y bajo nivel para computadoras y microcontroladores para el desarrollo e implementación de sistemas digitales de tiempo real y mecanismos robóticos, los cuales incorporarán técnicas clásicas de control y métodos basados en inteligencia artificial para su operación. También podrá mantener, operar, ajustar y poner a punto sistemas de control industriales y equipos de automatización, control y robóticos.

Del mismo modo, estarán en condiciones de diseñar automatizaciones industriales básicas a partir de dispositivos hidráulicos, neumáticos y electrónicos, como así también mecanismos básicos controlados y operados desde computadoras, controladores lógicos programables o circuitos digitales a medida de la aplicación particular, utilizando los fundamentos de la inteligencia artificial y el procesamiento de imágenes.