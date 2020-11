"Seguiremos teniendo muchos casos en San Guillermo, no sabemos cuando va a ser el pico"

No se sabe cuando San Guillermo llegará al pico de la enfermedad. "No sabemos cuando vamos a tener el pico, lo que si podemos decir es que tenemos circulación comunitaria, el lunes se hicieron 60 hisopados, este jueves se volverán a hacer y seguramente seguiremos teniendo muchos casos en San Guillermo".

"Hay casos que dan positivos con los denominados test rápidos, que son test por antígenos, hay hisopados que allí no dan positivo pero pertenecen a personas que tienen síntomas, entonces estas muestras por PCR se envían a Santa Fe para descartar dudas y los resultados estarán en los próximos días", explicó.

"La gente tiene que tomar conciencia que estamos en un momento complicado, por eso pedimos que se cuiden con todas las medidas de prevención que se sugieren y evitando las reuniones sociales y familiares. Si debemos volver a Fase 1 es una decisión que debe tomar el ejecutivo municipal. Por ahora, estamos dando todas las recomendaciones para evitar tener que volver a Fase 1. Esperamos que la situación no se siga complicando. El sistema de salud está saturado. Aquí en el SAMCo tenemos dos personas con asistencia respiratoria.

Fuente: TvCoop Cooptel