Mariana Bossio: El Covid me trató mal, pasé un cumpleaños totalmente atípico"

"El Covid me trató mal, con mucho dolor en el cuerpo, desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza, es una enfermedad que te tira a la cama y no te dan ganas de hacer nada. Eso me dio mucha impotencia".



"Perdí el gusto y el olfato, es realmente horrible, es una sensación muy fea que te desespera. Pasé este miércoles un cumpleaños totalmente atípico. Cumplí 40 y había planeado antes de la pandemia un viaje con mi mamá y ahora me encuentro con este virus y pasándolo en familia con mi marido y mis hijos. Esta enfermedad te hace replantear muchas cosas, no hay que buscar culpables sino tratar de superarlo. Quisiera que pasen los días para estar recuperada, que la gente del Obrador Municipal también esté recuperada y podamos continuar con todas las obras".

Fuente: TvCoop Cooptel