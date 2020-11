Maza- Lemos: “Hay un Concejo con discusiones políticas, pero con mucho consenso”

Los Concejales del FPCyS, Nicolas Maza e Ignacio Lemos, dialogaron en Máxima FM sobre el momento que atraviesa el poder legislativo local. “Hemos conseguido ser un Concejo que discuta desde su posición, o bloque en las reuniones de comisión, pero que después desde esas posturas logremos consensos”.

Los ediles que responden al oficialismo destacaron que “hay una madurez en cada uno de nosotros, que nos permite desde cada postura propia, llegar a los acuerdos para darle las herramientas que necesita la gestión de la Intendente. Nunca nos planteamos ser unos levantamanos, creo que cuando consideramos acompañar alguna minuta de comunicación o proyecto de la oposición lo hicimos”.



Para Maza y Lemos, “la salida de Rafael del bloque del PJ; la moderación de los concejales Bono y Fiore que se liberaron de las presiones del sector del peronismo duro, que es el mismo que goberno hasta el año pasado, permitió trabajar en cada una de las ordenanzas de otra manera, con dialogo, discusiones productivas, y el consenso logrado al final”.

Para ambos, “el Concejo ha estado a la altura de las circunstancias, no hay discusión sobre eso, a pesar que se nos ha querido devaluar. Como bloque si un Concejal de los otros bloques necesitaron saber algo, no tuvimos reparos en aprobar la Minuta. Pero eso es el consenso, es fruto de la discusión política de cada bloque. Las reuniones de comisión han sido lo mejor que pudo pasar, porque ahi discutimos todos, atendemos a los funcionarios a los que debemos consultarle algo, discutimos posturas, pero eso allana el camino a la sesión donde se decide la votación final. Eso en los concejos de otros años no existía, venia todo cocinado para tratar y votar en sesión”.

El presupuesto 2021 estará presentándose en las proximas semanas, “esperemos poder analizarlo, tener tiempo de que cada concejal se saque todas las dudas, pero estoy convencido que en esta relación de todos los concejales va a salir por unanimidad”.

Fuente Ceres Ciudad