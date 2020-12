Humedales: Una Ley necesaria para garantizar sustentabilidad

Bajo el título "Humedales: proyectos de ley, aportes, debates y desafíos" se llevó a cabo un encuentro virtual impulsado por la Universidad Nacional del Litoral en donde se presentó un informe técnico realizado por la UNL en torno al análisis de los proyectos de Ley que a septiembre del 2020 tienen estado parlamentario en el Congreso de la Nación.

“Propusimos este espacio abierto de debate en el marco de la Cátedra abierta de 'Extensión y Políticas Públicas' donde se presentaron los aspectos centrales de este trabajo, como un aporte para el desarrollo y la discusión de las políticas públicas,” señalo la secretaría de Extensión Social y Cultural de la UNL, Lucila Reyna.

Se contó con la presencia del rector Enrique Mammarella, además de otras autoridades universitarias, docentes y estudiantes, autoridades del gobierno provincial y referentes de organizaciones sociales y ambientales de la ciudad y la región. “Es muy importante que desde las universidades aportemos y participemos del análisis y reflexión, desde los claustros y desde las diferentes disciplinas con una mirada integral y holística”, destacó Mammarella.

El informe se realizó a solicitud del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Al respecto, Daniel Comba, director de Planeamiento Institucional y Articulación de Políticas Públicas, dio cuenta del proceso de trabajo que contó con un equipo de más de 20 docentes investigadores e investigadoras de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Ingeniería Química, Bioquímica y Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias, Ciencias Jurídicas y Sociales y Humanidades y Ciencias. En representación del equipo, Alba Imhof, Gonzalo Sozzo y Fernando Aiello brindaron detalles de los puntos centrales del informe generando luego un espacio para el intercambio y reflexiones que fue coordinado por Enrique Mihura, director del Programa Ambiente y Sociedad.

Antecedentes, definiciones y tiempos

El informe rescata antecedentes, intentos de regulación, así como acciones a nivel de las provincias e inventarios sobre los humedales en el país y manifiesta claramente la necesidad de avanzar en la sanción de una ley. Entre algunos de los puntos destacados, deja en claro que en todos los proyectos aparecen conceptos o términos técnicos que requieren precisiones como el propio concepto de “humedal”. Se propone, en este sentido adoptar el planteo d el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Se observa que en torno a los conceptos de “restauración” o “recuperación” mencionados en la mayoría de los proyectos de Ley analizados, en ningún caso se menciona la temporalidad, es decir en qué momento las acciones deben emplearse, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Además, no especifican en qué tipos de humedales y quienes estarían a cargo. Al respecto, el equipo de la UNL considera que las estrategias de conservación y de restauración deben orientarse a proteger y recuperar la integridad biológica de todo el ecosistema tanto desde el punto de vista ecológico como socioeconómico ya que brindan servicios ecosistémicos y bienes (materias primas, diversidad biológica, entre otros).

Inventario y ordenamiento territorial

Los proyectos analizados proponen la creación de un “Inventario de Humedales”, necesarios para los procesos de restauración ecológica y para la protección. En cuanto a los plazos, la variabilidad es de 2 a 5 años. Para la realización de los mismos, casi todos los proyectos plantean la articulación entre la autoridad de aplicación, las jurisdicciones, organismos multisectoriales e instituciones científicas. El informe de la UNL, recomienda en este punto, que “los inventarios de Humedades, deben tener criterios comunes, poseer una coordinación centralizada y definir el plazo de elaboración que condiciona la temporalidad de los procesos de Ordenamiento Territorial posteriores”.

En cuanto al este último punto, los proyectos incorporan además instrumentos de evaluaciones de impacto ambiental previas a la ejecución de obras o acciones con impactos sobre los humedales. Al respecto, se propone que se incluya un capítulo sobre evaluación de impacto ambiental y de evaluación de impacto ambiental estratégica y artículos referidos a evitar la contaminación de los humedales como el vertido de efluentes (industriales, cloacales, agrícolas, de minería, etc.), y descargas difusas, como escorrentía urbana, agrícola y de carreteras y caminos, etc.

Gestión ambiental y gobernanza

Del análisis de los proyectos, el tema de “la gobernanza ambiental” surge como uno en los que presenta mayor diversidad. No obstante, un punto en común es que todos fijan como autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y plantean la coordinación con las jurisdicciones.

En el informe se especifica que los sistemas de gobernanza “pueden expresarse a través de marcos políticos y jurídicos, instituciones, estrategias y planes de acción, entre otros”, y para su organización deben tener un plan de manejo por humedal, formulado y gestionado por actores de los tres niveles de gobierno.

Además, entre las recomendaciones se propone, que prime el concepto de "gestión ambiental a nivel de cuenca" que generalmente se extiende más allá de límites jurisdiccionales y una adecuada articulación con el sistema nacional de áreas naturales protegidas, en particular con el sistema de Parques Nacionales, sistemas provinciales de áreas naturales protegidas y los sitios Ramsar ya declarados. Se menciona la necesidad de articular con actores del Sistema Científico Tecnológico y el desarrollo de capacidades estatales necesarias para implementar o coordinar estas tareas. Por último, y considerando que los humedales no están exentos de la intervención de poblaciones humanas que los habitan, se propone relevamientos de los asentamientos humanos que presentan vinculaciones económicas, sociales y culturales.

Debate y desafíos

Durante el intercambio posterior a la presentación, se fueron abordando diferentes temas vinculados con la situación actual, la tensión conservación-desarrollo y el rol de las organizaciones sociales, ambientales y multisectoriales.

Antes de cerrar este encuento, Pedro Sánchez Izquierdo, secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, hizo un recorrido de las acciones que la UNL, viene realizando vinculadas con la temática y los avances del trabajo en el marco del convenio que la universidad suscribió con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se trata del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS –DP) del que participan otras cinco universidades en acciones de cooperación, e intercambio de información científica y técnica, así como capacitación, asesoramiento e investigación.

Asimismo, se planteo dar continuidad a estos espacios para seguir profundizando en los temas centrales que requieren de acuerdos importantes para poder avanzar en la conservación y uso sustentable de lo humedales en nuestra región y el país.

La presentación se puede ver en este enlace.