El Club Policial reabre sus puertas con nuevas propuestas

El Club Policial de la ciudad de San Cristóbal da inicio a sus actividades para la temporada de verano 20/21 con la Colonia de Vacaciones para chicos y chicas de 3 a 12 años.

Por este motivo y por la renovación de la comisión directiva, quienes están a cargo de las actividades de la institución brindaron una conferencia de prensa para hablar al respecto.

“Estamos reunidos porque pensamos renovar la comisión del Club Policial y hacer ciertas actividades para ver si podemos llevar adelante esta institución, porque nos hemos encontrado con un montón de cosas que no estaban funcionando y venimos a ver a tratar de solucionarlas. Fue un año atípico, con la pandemia no pudimos hacer nada, las escuelas de natación no pudieron venir y quedamos sin nada qué hacer”, explicó Manuel Carabajal, quien está al frente de la nueva conducción del club.

Este año tan especial para todos, también afectó las distintas actividades deportivas y recreativas que se realizaban en los clubes, pero, llegando a fin de año surgieron nuevas propuestas que le permitirán abrir sus puertas hacia la comunidad.

Un grupo de Profesores de Educación Física de la ciudad presentaron al club un proyecto para llevar adelante una colonia de vacaciones durante la temporada de verano, a partir del día 14 de diciembre. Pensando en los niños y niñas que les encanta la pileta, la propuesta es aprender y divertirse todas las mañanas, durante dos meses.

El Profesor Ivo Simonatti, una de las personas que estará a cargo de la colonia de vacaciones, expresó que “quiero agradecer a la nueva comisión directiva por darnos el espacio para realizar este proyecto, donde le vamos a dar la posibilidad a los chicos de tener una colonia bien intensa, con muchas actividades, en donde van a poder disfrutar del día a día, la vida en la naturaleza y del medio acuático. Nos adaptamos muy bien a los precios para la sociedad, sabiendo que fue un año muy duro para todos e invitarlos a todos a participar”.

Para consultas comunicarse con los profes Ivo Simonatti, Oriana Ponzoni, Emilia Gaitán, Alejo Cardozo, Jimena Ovejero y Pablo Ceriani, por teléfono o a sus cuentas de instagram personales.

Otra de las propuestas que se suman al club son las clases de aquagym a cargo de Exequiel Brest, los días martes y jueves a las 20 horas y quienes deseen ya pueden dirigirse a la secretaría del club a inscribirse.

“Va a estar abierta la secretaría por la mañana para que puedan venir a averiguar todo esto, los profesores están haciendo el trabajo de inscripción y vamos hacer todo para respetar los protocolos, queremos llevar la tranquilidad a las familias que se van a cumplir. Por otro lado, estuvimos en una reunión con la Secretaria de Deporte de la provincia, nos hemos anoticiado de un montón de cosas interesantes, lo que nos da el envión de poder seguir trabajando en esto que es mantener el club y buscar otras alternativas”, indicó José Agüero, el nuevo secretario de la comisión, quien destacó la importancia de buscar una apertura de la institución hacia la comunidad, “potenciando las diferentes actividades que se han hecho extra del club y un trabajo en conjunto con el Club Independiente para reforzar la vida deportiva del club. Además, trabajar con gremios que aportarían sus afiliados para trabajar en esto. Estamos con muchas expectativas y con todas las ganas de poder llevar adelante la institución”.