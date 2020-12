Dana y Arazi, campeonas en atletismo

Días atrás, la Federación Santafesina de Atletismo organizó el Torneo Regreso 1, que se realizó en tres sedes en forma simultánea, en las localidades de San Guillermo, Santa Fe y Rosario.

Después de muchos meses sin actividad física, la asociación decidió llevar adelante este encuentro en los distintos lugares habilitados de la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios recomendados por la pandemia.

Quienes participaron de la competencia fueron Dana Jeanneret y Arazi Castro, dos jóvenes sancristobalenses, que se lucieron en el torneo y obtuvieron el primer lugar en el podio.

Dana compitió en lanzamiento de jabalina y disco, logrando el primero puesto y el segundo puesto, respectivamente. Desde hace tiempo que se dedica de lleno a entrenar para estas pruebas y ya ha conseguido varias medallas.

“Me gustó el resultado pero tengo que mejorar mucho, por eso una de las expectativas para el próximo año es poder entrenar normalmente y mejorar mi marca. También poder competir como antes y reunirme con mis amigos de atletismo”, contó la joven.

El entrenamiento para ambas resultó muy complejo durante la cuarentena, debieron amoldarse al ritmo que les permitió la situación pero ninguna bajó los brazos. Además, esperan ansiosas que el próximo año el panorama mejore para poder seguir haciendo lo que les gusta y que tan bien les sale.

“Durante la cuarentena entrené como pude, sola o con alguien que me acompañe, pero fue muy complicado porque al estar en San Cristóbal y mi entrenador en San Guillermo no podíamos entrenar como correspondía, sólo me veía y me hacía correcciones por videos que yo le mandaba”, dijo Dana.

Por su parte, Arazi tuvo unas estupendas performances en las pruebas de lanzamiento de bala y disco, ganó en ambas y consiguió el primer puesto en su categoría.

“El resultado de la competencia me gustó, creo que me fue bastante bien. Para mí, el entrenamiento durante la pandemia también fue bastante complicado, el hecho de no poder vernos, ya sea entre compañeros o con el entrenador pero pudimos manejarla. Mi expectativa es superar la marca, igual que siempre, poder tener más competencia y reunirnos para entrenar”, expresó Arazi.

Felicitamos a las dos atletas por sus logros que llenan de orgullo a la ciudad de San Cristóbal.