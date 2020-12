Balance de año positivo para la ciudad de San Guillermo

Haciendo un repaso por todo lo realizado durante el 2020, sin dudas un año atípico para todos, pero en San Guillermo se pueden visualizar una gran cantidad de obras públicas en distintos barrios. Si bien los primeros meses la recaudación del municipio descendió por la pandemia, cuando la actividad económica se reactivó pudieron hacer obras que estaban pendientes como la pavimentación de calles y de la Avenida 9 de Julio que se inauguraría en las próximas semanas, trabajos de cordón cuneta y ripiado de calles en el barrio Pueblo Viejo, entre otras.

“Respecto a la ciudad, el balance es muy bueno y pudimos hacer muchas obras, también hicimos el proyecto integral de agua potable, San Guillermo el grave problema que tiene es el agua y este año encaramos la idea de armar el proyecto, lo tenemos y para los próximos años la idea es ejecutarlo para solucionar el problema. Otra cosa que hicimos fue refuncionalizar todas las áreas de la administración, oficinas más cómodas, más amplias, casi todas las oficinas fueron reubicadas y se mejoraron las instalaciones, la del Carnet de Conducir tiene un edificio propio, Obras Públicas tiene oficinas más amplia, también el sector de pago, Acción Social y Cultura fueron reubicadas y pudimos lograr el traslado de la Comisaria”, detalló la intendenta acerca de la reorganización y los cambios que se llevaron a cabo en la administración para que lo empleados estén en mejores condiciones y puedan brindar un buen servicio a los contribuyentes.

Además de esos cambios, López contó que decidieron modernizar la municipalidad, debido a la falencia que observaban como la gran cantidad de personas que ingresaban todos los días al municipio. Por eso, lo presencial lo llevaron a lo virtual y con la pandemia se incrementó mucho más. Esto generó que se reduzca un 80% la circulación de la gente dentro de las instalaciones. “Hoy la gente puede hacer un reclamo virtual, eso le genera un ticket, puede seguirlo, ver en qué sector está y tener la respuesta con una fotografía. Este último mes pusimos un sistema de turnos en cada una de las áreas, hemos puesto chips a los camiones y vehículos para saber dónde están estacionados y cuál es el circuito más rápido para hacer la recolección de residuos”.

En materia de seguridad, San Guillermo cuenta con nuevas cámara de vigilancia que se han instalado y se ha mejorado el sistema de monitoreo y la colocación de luminarias led en muchas calles. Además de la actualización el sistema de internet con los cambios en la fibra óptica que atraviesa la ciudad. “La idea este año era modernizar la ciudad, era nuestro caballito de batalla, la impronta que le queríamos dar. Tenemos muchas ideas, hay un cambio total en San Guillermo de paradigma, la mayoría de mi gabinete es joven y el 75 % son mujeres que estamos trabajando”.

Sobre la pandemia por el covid-19, desde que el virus ingresó a la ciudad, los casos se incrementaron como en todos lados y la situación hoy está más controlada. “Ahora hemos bajado la cantidad de casos, fue un mes donde tuvimos nuestro pico, ya hace diez días que venimos disminuyendo la cantidad de casos y esperamos llegar a fin de año tranquilos, por eso empezamos a flexibilizar las aperturas, principalmente el camping municipal porque nos preocupaba mucho el tema de las clandestinas. En cualquier momento, lamentablemente, vamos a tener la muerte de algún joven por subir a la ruta o por meterse en los campos o por salir corriendo de la policía, entonces este fin de semana habilitamos el parque y esperamos llegar a fin de año mucho más tranquilo con esta pandemia”.

Entre otros temas, la intendenta Romina comentó que están abocados a pensar en las actividades recreativas de los jóvenes y ocuparse de cuidarlos porque los adolescentes de la ciudad desean poder salir a bailar y reunirse en las fiestas de fin de año.

Por ejemplo, el día 23 de diciembre, si no surge ninguna complicación, le realizarán la despedida de quinto año a los estudiantes del secundario que quedó pendiente de hacer y, además, se encuentran trabajando con Diego Ferrero, Vercelli y Marcio (personas que se dedican a la organización de fiestas), barajando la posibilidad de abrir un boliche en el parque municipal los días 24 y 31 de diciembre. “Estamos armando un protocolo y viendo si la semana que viene podemos concretarlo, estamos esperando el ok de la regional de policía, sería como un cierre de año y obviamente preparándonos para lo que va ser la Fiesta del Camping el 8, 9 y 10 de enero. Armamos un formato presencial-virtual que va a estar adaptado pase lo que pase, según la situación epidemiológica que tengamos”.

De esta manera, está confirmada la realización de la Fiesta del Camping, con todos los protocolos correspondientes. Se trata de un evento que atrae a personas de distintos puntos de la provincia y de otras, pensando en que si se incrementan los casos no se suspende y se podrá disfrutar desde casa por televisión. Habrá shows artísticos, sorteos, torneos y muchas sorpresas durante ese fin de semana de enero.