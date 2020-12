Abigail Zamora y su lucha contra el cáncer: "Me siento fuerte para luchar contra lo que sea"  

"Me operaron en Santa Fe y estoy en pleno proceso de recuperación. En la operación me fue bien, se puede decir que me sacaron gran parte del estómago donde había un tumor y ahora estoy con la quimioterapia. Hasta el momento las estoy soportando bien y eso es importante. Esto es semana a semana", nos dijo en una nota realizada semanas atrás. "Yo gracias a Dios no perdí el pelo a pesar de las quimios, porque pude conseguir una especie de casco especial para que la gente entienda que te protege y eso está muy bueno porque cuando pasás una enfermedad como esta en la que lo psicológico es tan importante para salir adelante es importante y suma el hecho de no perder el cabello. Por eso, le he sugerido a mucha gente que conozco con esta enfermedad que puedan tener acceso a esto mismo para que puedan también no perder el cabello". "Se que es un camino largo esta recuperación y que será semana a semana pero tengo mucho apoyo de toda mi familia y eso me da muchas fuerzas también. Lo importante es confiar en que se puede superar. Yo estoy estudiando Abogacía y quiero seguir haciéndolo", agregó quien también se destaca por ser militante del grupo "Ni Una Menos San Guillermo" y tener una activa participación contra la violencia de género y la igualdad de oportunidades para las mujeres.