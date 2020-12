Los clubes ceresinos no organizarán bailables para el 24 y 31

(Fuente Ceres. Ciudad.com) No hubo forma de convencer a los clubes, Central Argentino Olimpico, y Atletico Ceres Unión, para poder usar suis playones deportivos para eventos bailables al aire libre, tras los brindis de navidad y año nuevo.

Esta novedad se conoció esta mañana, y ya fue trasladada a la Intendente Alejandra Dupouy. Los clubes consideran “inadecuado” por el momento del aumento de casos, por la falta de decretos provinciales que no autorizan tales eventos, y por cuestiones propias de control, ceder sus instalaciones para tal fin.

La semana pasada la Junta Municipal de Defensa Civil habia dejando pendiente de alguna aprobación provincial este tipo de autorizaciones. Pero, la reaparición de muchos casos en la ciudad, y la ausencia todavia de decisiones de la provincia decantaron en esta determinación por parte de los clubes de “no arriesgar” más de lo que se pueda ganar económicamente.

Sin copiarse de lo que pasa en San Guillermo, en el gobierno de la Intendente Dupouy, se plantearon lo mismo, ya que hay el de que hacer para evitar la marea de fiestas clandestinas que ya están siendo “publicitadas” entre jóvenes en las redes sociales, principalmente en Twitter.

Por el momento el Gobierno local espera convocar a la Junta Municipal, que desde el área salud llegará con datos muy desalentadores, y allí exponer ante todos su punto de vista.

Lo que aporte la Policia será clave para asegurar un control efectivo para “desarticular” las cientos de fiestas clandestinas que ya están programadas solo para Navidad.

La Intendente informó a este sitio informativo que “el gobierno de la ciudad no cederá ningun espacio publico como escenario del Centenario, o el Paseo de la Vida para realizar un evento de las magnitudes que se preveen”.