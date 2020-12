Ferro Dho presentó su proyecto deportivo 2021

El Club Deportivo y Cultural Ferro Dho trabajó intensamente durante todo el año y si bien las actividades deportivas estuvieron detenidas durante muchos meses, ese tiempo sirvió para poner en condiciones todas las instalaciones.

Con el embellecimiento del club y las refacciones que se llevaron adelante, la comisión directiva decidió armar un proyecto deportivo para aplicar en el año 2021, que fue elaborado por un grupo de personas entendidas en la materia y allegadas al club.

El proyecto incluye la confirmación de Sergio Bodoira como el Director Técnico de los equipos de primera división, tanto femenino como masculino.

El presidente de la institución Aldo Ojeda habló con este medio sobre los objetivos para el próximo año y todo lo que están proyectando.

“Vamos a tener un técnico cada dos categorías, desde escuelita a primera, tres preparadores físicos, ayudantes de campo y todo lo que se requiera para el funcionamiento. A esto le agregamos que se pusieron en condiciones las canchas, se compraron todos los elementos, se va a trabajar en la cancha auxiliar y la cancha principal será para los partidos y para el último entrenamiento previo a un partido”, explicó Aldo.

La idea del club es arrancar el día 4 de enero con las prácticas de pretemporada en todas las categorías, pero esa fecha podría cambiar ya que depende de las decisiones que tome la Liga Ceresina de Fútbol. Según expresaron, la próxima semana se reunirá vía zoom para plantear y definir la situación del año que viene.

“Si no empieza el fútbol y no hay público no vamos a largar las prácticas porque no tiene sentido. El fútbol tiene un presupuesto de gastos mensuales que ronda los $180.000 y lo vamos a dejar en pausa hasta que se decida arrancar. Si todo está en orden y se puede jugar la idea es mostrar un club completamente diferente, con instalaciones acordes, con un equipo de profesionales y queremos que los jugadores practiquen en las mejores condiciones”.

Con respecto a la decisión de elegir a Sergio Bodoira para que regrese como director técnico de las principales categorías, Aldo fue muy concreto e indicó que “¿por qué Bodoira? porque tenemos un proyecto deportivo, porque necesitamos quien lo ejecute y para esta comisión Bodoira reúne las condiciones para llevarlo adelante. Nos interesa que el club tenga un proyecto deportivo que a futuro de sus frutos, que se posicione en San Cristóbal y zona y donde se puedan forjar chicos futuros deportistas”.