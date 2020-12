En Ceres el 24 y 31 todo se cierra a las 21hs

(Fuente Ceres Ciudad.com) Las instituciones de la Junta Municipal de Defensa Civil reunidas este jueves, y tomando como referencia que no hay habilitaciones provinciales para eventos con público para los días 24 y 31 de diciembre, resolvió que no HABILITARÁ en el distrito Ceres ese tipo de encuentros en clubes o espacios abiertos, ni tampoco habilitará a los bares que habían pretendido abrir sus puertas con shows para los presentes después del tradicional brindis familiar.

Este jueves, todos los miembros de la Junta tomaron una resolución, ante el marco de incertidumbre que generó en las últimas horas las celebraciones de navidad y año nuevo.

En el escrito, firmado por todos los miembros de la Junta, se destacan puntos relevantes, como la situación del CCAO que se había bajado de la posibilidad de realizar eventos, y de la información vertida por el Hospital Ceres que notificó que hay 500 aislados por ser contactos estrechos de enfermos de Covid 19.

Esas cifras alarmantes, profundizaron la decisión de no permitir los eventos y avalar realizaciones con público. La situación actual, y esta resolución, seguramente motorizará la rápida organización de fiestas clandestinas, por eso se solicitó a los padres de los jovenes que organizan vías redes sociales estos encuentros, poder evitar que los mismos asistan.

La Junta hizo una llamado a todas las personas, que horas antes puedan presentar malestar general, perdida de olfato o gusto, estado febril, desistir de concurrir a la casa de un familiar y autoaislarse hasta tanto se puedan realizar los estudios de Covid 19 respectivos.-

Los directivos del Hospital repasaron punto por punto la gravedad de la situación, y manifestaron que se suma a esto la falta de anestesista debido a que el profesional esta aislado por ser contacto estrecho de un Covid 19 positivo.