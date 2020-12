Iani Morbidoni: "Cuando tenía 9 años, me quedé sin fuerzas en los brazos"

La historia detrás de la historia. La frase pertenece a que en las últimas horas selló su acuerdo para seguir su carrera basquetbolisitica con MCC Tiger Women’s Basketball de Estados Unidos para el próximo año. La jugadora de Atlético Ceres deberá viajar en agosto de 2021 y para lo cual ya se está preparando desde hace unos meses.

En dialogo con SuperDeportivo Radio por Radio Villa Trinidad 97.9 Mhz y TvCoop Cooptel contó sus sensaciones y también recordó un momento delicado de salud que le tocó atravesar, que no hace otra cosa que realzar su personalidad de lucha y de resiliencia. " Estaba en el cumpleaños de una amiga acá en Ceres y de repente me quedé sin fuerzas en los brazos. Me llevaron urgente a Rosario, y ahí me descubrieron un virus que me estaba comiendo la médula. Se trataba de una mielitis transversa. Me dijeron que fui muy afortunada, porque el 1% se salva y la mayoría queda con secuelas. Me podría haber quedado en estado vegetativo. Si llegaba un poco mas tarde mi enfermedad no iba a tener solución. Tuve un año con ese tratamiento y con muchas fuerzas pude recuperarme. Gracias a Dios, me recuperé bien y ese mismo año que me enfermé pude volver a jugar al básquet", recordó con mucha fortaleza.

Por último, recordó a su abuelo, quien fue quien le transmitió su amor por Atlético Ceres y dejó una frase sobre la influencia de sus padres y la importancia que han tenido en su desarrollo. "Si mis papás no hubieran sido deportistas y profesores de educación físicas, quizás hoy no tendría estas oportunidades. Ellos fueron deportistas y siempre estuvieron ahí para motivarme", finalizo.





Fuente: TvCoop Cooptel