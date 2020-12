Perotti inauguró 38 viviendas en la ciudad de San Javier

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, inauguró hoy 38 viviendas en la ciudad de San Javier. La obra demandó una inversión de $ 175.570.402,02 y se trata de la segunda parte de un plan de 78 unidades habitacionales. En la oportunidad, Perotti expresó que “a nosotros en obra pública nos tocó arrancar de menos seis mil millones de pesos. Pero la provincia tiene un Estado, tiene una responsabilidad frente a esa deuda que quedó. Honrarla fue el primer compromiso para ordenar la administración y cuidar cada uno de los recursos”.

A los nuevos propietarios el gobernador les dijo que “tienen que quedarse con que esta alegría se pueda compartir. Que dejen de hablar de alquiler y pasen a hablar de cuota es un gran paso y, ese esfuerzo de la cuota, es el que nos permite compartir y que otros fuegos se vayan encendiendo y multiplicando. Esto es lo que necesitamos en vivienda, cuando estamos tan lejos, la única forma de acercarnos es solidariamente, cooperando, que cada uno de los que llegó sienta que tiene que dejar la escalera para que otros sigan subiendo”.

“La vivienda y la construcción son una de las opciones para sumar empleo y es lo que vamos a estar haciendo. Es fundamental saber que tiene un sustento para su familia, ese sustento tiene que seguir acompañado por otros cuidados, cuidados de la salud y vamos a estar invirtiendo mucho en salud”, añadió el gobernador.

“EN LAS FIESTAS DEBEMOS SER MUY CUIDADOSOS”

Por otro lado, Perotti remarcó que “tener la vacuna no quiere decir que se terminó y que tengamos que dejar de cuidarnos. Cuando empecemos a vacunar, comenzará la batalla final contra el Covid-19. La provincia está preparada para empezar a vacunar el día que lleguen las vacunas. Luego, cuando tengamos todas las dosis, se seguirá ampliando a todos en la provincia, pero eso nos va a llevar entre 6 y 8 meses”.

“Para las fiestas vamos a poder ser hasta 15 personas, pero si estos días estuvimos en despedidas, no guardamos el distanciamiento y no usamos el barbijo, a todos con los que estuvimos los llevamos esta noche a la mesa. Por eso hay que ser muy cuidadosos, porque esas 15 personas son las que más queremos ver”, agregó el gobernador.

“CUMPLIR CON LA GENTE Y NO MENTIR”

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, dijo que “hace unos meses la obra estaba parada por falta de pago y allí vinimos y recorrimos el lugar. Un grupo de vecinos se acercó y nos contó de la problemática y le dijimos que la obra se iba a terminar. Sentimos la tranquilidad de cumplir la palabra y el deseo como nos pide el gobernador, esa sea una característica de la gestión: cumplir con lo que le decimos a la gente y no mentir”.

Por último, Frana se refirió a las dificultades de abordar la obra en pandemia y destacó “el compromiso y la decisión política del gobernador de la provincia para que las obras no se paren y menos la que tiene que ver con la dignidad de vida de la gente”.

A su turno, el intendente de San Javier, Mario Migno, agradeció a las autoridades provinciales por su presencia y destacó que “en un año muy difícil, con la entrega de estas viviendas, estamos depositando un poco de felicidad para las familias beneficiarias”.

En esta primera etapa las familias recibieron la llave de 35 unidades habitacionales de 35 dormitorios y tres de dos dormitorios para discapacidad motriz. También los beneficiarios recibieron semillas de la Huerta Familiar Santafesina.

LAS VIVIENDAS

Las unidades habitacionales cuentan con aberturas de aluminio pintado, cielorraso de placas de yeso con molduras y cubierta de chapa galvanizada. Además, poseen desagües cloacales por sistema estático, instalación de gas envasado, agua potable y electricidad provista por red. En tanto que la urbanización posee cordón cuneta, calles con tratamiento de enripiado, veredas y ochavas reglamentarias y alumbrado público.

De las 78 viviendas proyectadas en el plan, todas son de dos dormitorios y, de ese total, siete serán construidas en base al prototipo desarrollado para personas con discapacidad motriz.

ENTREGA DE PATRULLEROS

En la oportunidad, el gobernador Perotti también hizo entrega de móviles policiales para localidades del departamento San Javier, se trata de cuatro camionetas Volkswagen Amarok pick up 4x2; dos destinadas a la Agrupación de Cuerpos y la Comisaría de San Javier, una a la Comisaría 2da. de Romang y una la Comisaría 3ra. de Alejandra.

Al respecto, el gobernador expresó que “va a haber más equipamiento de vehículos en los centros urbanos, se van a sumar motocicletas, armamento y equipamiento para toda la fuerza policial, fundamentalmente en los centros mas importantes de nuestra provincia. Va a haber un programa de actualización y de incorporación de tecnología”.

“Feliz navidad para todos y sepan que este gobierno tiene muy claro que las cosas que sirven no se cortan, que las cosas buenas para la gente no se cortan. Lo que sí se tiene que cortar en esta provincia es el vínculo con el delito, no las cosas que sirven y mucho como son estos planes de vivienda”, finalizó Perotti.

PRESENTES

El acto se realizó en la intersección de Pueblo Mocoví y Edmundo Rostand de la ciudad de San Javier y contó además con la presencia de los secretarios de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, Amado Zorzón, de Gestión Institucional y Social de la Seguridad, Jorge Lagna; de Educación, Víctor Debloc; el director provincial de Vivienda y Urbanismo, José Manuel Kerz; la subsecretaria de Gestión del Hábitat, Silvia Cortopassi; la jefa de la Policía de la provincia, Emilce Chimenti; la jefa Unidad Regional XIV, Emilce Bártoli; entre otras autoridades provinciales y locales.