Balance de gestión de Horacio Rigo al frente del municipio de San Cristóbal

El intendente expresó que fue un año totalmente distinto a lo que estaba proyectado, pese a todo lo que sucedió el balance de la gestión es positivo, tanto para el mandatario, para el municipio en general y para su equipo de trabajo.

Desde que comenzó la pandemia, el municipio se encargó de extremar los controles en los ingresos a la ciudad, por eso decidió colocar 38 retenes para evitar complicaciones y solamente utilizar dos lugares para entrada y salida de vehículos con los protocolos correspondientes. Además de todo el personal abocado a estas tareas, el intendente destacó y agradeció a todas las personas e instituciones que conforman la Junta de Defensa Civil por la participación en cada una de las reuniones que se llevaron a cabo para tomar ciertas decisiones que en post de la comunidad.

“Preocupan los casos positivos, no se sigue tomando conciencia, vemos mucha gente, a veces le echamos la culpa a los jóvenes y no son los jóvenes, antes tomábamos el distanciamiento para entrar a los locales comerciales, hoy vemos que los que atienden lo hacen sin barbijo y los que entran también y eso preocupa, es una toma de conciencia de todos. Las perspectivas para el año que viene son inciertas, pensamos en la vacuna, vemos rebrote por la nueva cepa, no sabemos qué nos va a deparar el destino para el 2021”.

En cuanto a obras públicas, el intendente detalló todo lo que se llevó a cabo hasta el momento y lo que tienen planeado para los próximos meses.

“Se hicieron nueve cuadras de pavimento de hormigón y tenemos para hacer 22 cuadras, se cambiaron más de 350 luminarias en distintos lugares de la ciudad con el acompañamiento del senador y del diputado en la compra de las mismas, estamos cambiando en Caseros desde Hipólito Yrigoyen hasta la ruta 39. Se mejoraron los espacios públicos, se ha hecho pintura, se ha trabajado en acción social, se han multiplicado los comedores municipales, aunque los recursos fueron escasos los hicimos rendir de manera que alcance para todos”.

Hay varios cambios que se pueden visualizar en diferentes puntos de la ciudad y que pueden ser de utilidad para cualquier vecino.

“Hemos hecho los circuitos saludables y aeróbicos, con un cartel en el playón representando a todos los deportistas destacados, un mural en homenaje a Diego Maradona. También un reconocimiento al personal que trabajó en pandemia que la gente de Rotary ha hecho un mural frente a Tribunales para que quede reflejado lo que ha hecho toda esta gente en pandemia las 24 horas del día”.

Además de las obras, el intendente hizo referencia al compromiso que asumió con el personal municipal, al cual se le abonó un aumento y que todos percibieron sus salarios.

“Cumplimos en tiempo y forma los haberes del personal municipal, fueron los únicos a nivel provincial que han tenido paritarias con un acuerdo salarial, han recibido bono y un aumento en los haberes y hubo un acuerdo con los contratados. De a poco vamos tratando de avanzar, ayudando a las instituciones, colaborando con todos y trabajando con un gobierno provincial bastante ausente para nuestro gusto, estábamos acostumbrados a la visita de todos los ministros y este año no ha venido nadie”.