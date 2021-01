La municipalidad impondrá multas que van de 200 a 500 UTM para quienes no respeten las restricciones

Por la situación sanitaria que atraviesa la ciudad, el municipio determinó los horarios de cierre de actividades y cese de circulación de lunes a viernes de 00:30 a 6:00 horas, fines de semana y vísperas de feriado de 1:30 a 6:00 horas, excepto casos esenciales como personal de salud, policía, remises, estaciones de servicio y farmacias, entre otras.

“No se llamó a reunión de junta civil porque directamente se adhirió tanto al decreto nacional como provincial. El viernes a la noche estuvimos en un zoom con el gobernador y todos los intendentes de la provincia de Santa Fe haciendo intercambios, se plantearon varias cosas, una de ellas fue sobre los santafesinos que están en el límite con Córdoba que liberaba todo, el gobernador habló con el gobernador de Córdoba, llegaron a un acuerdo y se decidió por mayoría adherir al decreto nacional”, indicó el intendente Horacio Rigo y solicitó a todos los ciudadanos la toma de conciencia, que por favor se cuiden, que colaboren con el personal de salud que está trabajando incansablemente y que eviten organizar o asistir a grandes reuniones familiares y reuniones clandestinas.

Además, quienes no respeten los horarios estipulados recibirán sanciones que van desde 200 a 500 Unidad Tributaria Municipal, que actualmente tiene un valor de $30, lo que significaría multas desde $6.000 a $15.000.

“Después de emitida la sanción tendrán que venir con la Jueza de Falta y ver qué tipo de sanción es, el que tiene reincidencia será más. Esto pasa no por la infracción sino por el cuidado que debemos seguir teniendo todos, estamos en un momento difícil, no es fácil saber cómo sobrellevar esto, ha dado muchas vueltas nación para hacer el decreto, la provincia lo mismo y también nos cuesta a nosotros, porque uno quiere que el comerciante pueda trabajar, pero también molestan ciertas cosas como aquellos que no están dados de alta y andan circulando. Tenemos que seguir machacando y tomando conciencia entre todos”, fueron las palabras del intendente respecto a las multas y al accionar de cada uno de los vecinos de San Cristóbal.

Por su parte, el secretario de gobierno Germán Michlig explicó acerca de los controles que realiza la policía municipal, recorriendo los comercios de todos los barrios de la ciudad y verificando que se respeten los protocolos establecidos como el uso de barbijos y el distanciamiento social.

“Se vienen haciendo controles desde la semana pasada que se hizo la reunión de defensa civil, la policía municipal salió negocio por negocio pidiendo protocolos y junto a la policía provincial salieron el fin de semana por bares y comedores”.