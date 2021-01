"El Respirador funciona y puede ser muy útil para San Guillermo"

"Antes que nada agradecer a Alejandro y Guido que se llegaron desde Rosario para mostrar el respirador en funcionamiento, mostrar que realmente funciona y que puede ser muy últil para la localidad de San Guillermo. Agradecerle al Doctor Aguirre de la Comisión del SAMCO por estar presente, agradecerle las gestiones que el Doctor realizó para que tengamos presente al Director del SAMCO que fue quien manifestó que el aparato no andaba y lamentamos que haya decidido no participar de esta muestra, donde quedó en claro que el aparato funciona", explicó Pablo Doro.

"Además agradecer la predisposición de los chicos de Inventu para ponerlo en funcionamiento en el SAMCO de San Guillermo si quieren utilizarlo y en caso de ser necesario podamos salvar una vida. Nos llamó la atención las declaraciones, uno entiende que muchas veces se quiere mezclar la política con distintas cuestiones pero nosotros en el tema Salud y específicamente al tema del Covid creemos que la política debería quedar al margen de todo esto. Le agradecemos al senador por la compra de los primeros dos respiradores pensados para las ciudades de Ceres y San Cristóbal y de allí por intermedio de Inventu y la Universidad Nacional de Rosario la donación de los otros dos respiradores para Suardi y San Guillermo. En ese momento Romina se comunicó con el Director del SAMCO para informarle sobre la llegada del respirador y estábamos todos de acuerdo en que el respirador llegue y llegó como debía llegar y acá está la prueba que funciona".

"Ahora que sabemos que el respirador funciona explicarán ellos por qué deciden no usarlo y no tenerlo listo en caso de necesitarse para poder cubrir una demanda. Sabemos que en Suardi funciona, en Arrufó funciona, fuimos invitados a la localidad de Moisés Ville a participar de una demostración sobre el funcionamiento del respirador y la parte médica del Samco San Guillermo decidió no participar. Tenemos un respirador que funciona y si dejan los caprichos de lado va a poder ser utilizado".

Por su parte, la Coordinadora de Salud de la Municipalidad de San Guillermo Claudia Arias dijo: "son desafortunadas las declaraciones del Doctor Pedro Giménez y también es desafortunado que hoy no esté con nosotros porque si veía alguna dificultad podíamos haberlo develado aquí con Alejandro. Si había alguna dificultad habría sido bueno tratarlo aquí, con los técnicos de la empresa".

Pablo Doro agregó que "el respirador fue entregado en comodato del senador a la Municipalidad y de la Municipalidad al SAMCO, como fue entregado también el ecógrafo, se le va a volver a consultar al SAMCO para que ellos decidan si van a hacer uso efectivo del respirador o si deciden no utilizarlo serán responsables de lo que pueda llegar a pasar. Si no lo quieren utilizar o lo vamos a encontrar como hoy a la mañana cuando lo fuimos a buscar con Claudia nos encontramos con que estaba dentro de la misma caja en que llegó desde el primer día no tiene sentido que quede en San Guillermo".

Consultado al respecto el Ingeniero de Inventu SRL Alejandro Palma sobre cómo encontró el respirador en el SAMCO de San Guillermo, explicó: "cuando llegué a la Municipalidad lo habían sacado de la caja pero me comentaron que dijeron que no funcionaba y que no lo habían sacado de su embalaje".