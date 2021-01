Alejandra Walker: "Queremos ayudar a esta familia que perdió todo"

"Cuando vimos la publicación dijimos: algo tenemos que hacer para ayudarlos. Nos comunicamos con ellos y realmente perdieron todo, la están pasando muy mal, ahora están en la casa de unos familiares pero hasta están buscando otro trabajo porque aparentemente no van a regresar a donde vivían, donde se les voló todo el techo y perdieron absolutamente todo", explica Alejandra.

"Nos dijeron que están necesitando mesas, sillas, heladera, todo puede ayudarlos. Ropa para mujer, ropa para hombre y ropita para el nene de 2 añitos, pañales, alimentos no perecederos. Ahora mucha gente de Ceres y el municipio los está ayudando, pero tienen que reconstruir su vida, empezar de cero, así que creemos que no podemos dejarlos así, tenemos que ayudarlos", agregó Ale. Las personas interesadas pueden acercar su donación a los domicilios de Alejandra o Vanesa en Sarmiento 316 o Santiago del Estero 975 o comunicarse al teléfono 03562 1543990.

Fuente: TvCoop Cooptel