“Nano” quedará en el recuerdo de los corazones sancristobalenses

Realmente “Nano” Nuñez se merece este reconocimiento y un homenaje en la voz de alguien que lo conoció, fue su amigo y con quien compartió su pasión por la música, Heraldo Luis Bruscantini nos relató un poco de su historia con mucha emoción.

La partida de Nano es muy triste, un golpe duro para toda su familia, él era papá, abuelo, profesor, amigo y un músico muy respetado por todos. Las melodías eran su pasión y la música su vocación, y pudo disfrutar de eso a lo largo de su vida, tanto arriba de un escenario como enseñando a tocar instrumentos a sus alumnos.

Heraldo relató que se conocieron en el colegio secundario y a partir de entonces compartieron muchos momentos juntos y recuerda anécdotas vividas a su lado.

Fue en el año ´60 cuando cursaron el nivel secundario y la música los unió, Heraldo con su teclado o acordeón y Nano con su guitarra, su compañera fiel, se acompañaban tocando en el colegio, en algún que otro picnic y en las horas libres hasta que empezamos a convivir un poco más con la música y el compañerismo.

“Él empezó a cantar, se dedicaba a componer, tenía un montón de canciones, con eso empezó nuestra relación, después, dadas las circunstancias yo estaba en un grupo de cumbia de esa época, de a poco fuimos charlando, en un momento quiso integrarse con nosotros, empezaron a salir los temas lentos y románticos de la época hasta que se dio que uno de los muchachos se fue del grupo, nos pusimos a ensayar y ya empezamos con temas por ejemplo de Leonardo Favio. Nano estaba siempre con ese empuje, con ganas, escuchaba una radio de Córdoba los domingos y buscaba los temas, los tonos, siempre fue muy profesional, le dedicaba muchas horas y nos dejó una enseñanza muy linda de que cuando se quiere hacer un arte se puede”.

Una de las tantas anécdotas que recuerda el entrevistado fue en sobre un viaje de estudio que hizo con sus compañeros del colegio a Carlos Paz, Nano llevó su guitarra y tocando y cantando animaba el viaje en el colectivo, las distracciones en aquel entonces eran muy distintas a las actuales y esos momentos se vivían con mucha alegría.

Su carrera musical

Nano integró varios grupos musicales y en los famosos bailes que se realizaban en los clubes se subía al escenario y deleitaba al público con su música junto a sus compañeros. La música transmite distintas sensaciones y como él le ponía mucho empeño a su trabajo podía llegar con sus canciones a quienes lo escuchaban.

“The Boys Combo empezó en el año ‘70 hasta el ‘79, antiguamente tenía otro nombre como Sonora Tropical y después siguió con el grupo como The Boys, también estuvo haciendo espectáculos con ‘Nano Show’. En los bailes era una cosa increíble, fue un ejemplo porque se dedicó a eso y lo transmitía, cuando estuvimos varias veces en la fiesta del Día del Sancristobalense y en la Noche del Recuerdo se subía al escenario y transmitía todos los sentimientos en las canciones y lo hacía de la mejor manera.

La enseñanza y el compartir saberes

Nano fue Profesor de Música en distintas escuelas de la ciudad y también daba clases de manera particular. Con mucha paciencia enseñaba a tocar un instrumento (en mi caso la guitarra) y lo hacía con absoluta predisposición (puedo dar fe de ello). Además participó en grupos de coros con muchas personas a su cargo.

Herlado, su amigo, nos contó una infidencia y eso lo describe a la perfección.

“Cuando daba clases recuerdo que si había chicos que no podían pagar la cuota de las clases de guitarra él los atendía igual, con la misma dedicación. Son recuerdos gratos y hermosos de haber conocido a una persona muy simple y con una humanidad muy dulce que llegaba a la gente”.

Su última melodía

Uno de los momentos más emotivos de la charla con Heraldo fue cuando describió la amistad que compartió con Nano. Hasta antes de que comience la pandemia se juntaban a charlar, a comer asado con los muchachos de la época, se encontraban a recordar anécdotas y a compartir un rato de música. Todos estos momentos quedan grabados en su memoria y en su corazón, son muy hermosas las palabras que le dedicó.

“Vivimos cosas lindas de la vida, florece una amistad, un compañerismo y un respeto por el otro. Por cuestiones de familia dejé el grupo musical pero seguimos teniendo la misma amistad. No estábamos todos los días juntos pero nos veíamos seguido antes de la pandemia, se lo veía con entusiasmo y con ganas. Es importante que la gente conozca su historia para brindarle homenaje a él, a su familia y al corazón de cada uno que lo hemos conocido”.

La despedida de los amigos fue con un abrazo cuando a Nano por un problema de Salud lo tuvieron que hospitalizar y a su casa se acercó Heraldo que entre lágrimas relató ese momento, sin saber que iba a ser el último.

“Ese día me encuentro el hermano de Nano, me contó lo que pasó, fui a la casa y estuve un rato con él, ahí fue la despedida sin saberlo, antes de salir de su casa me dio su mano, nos abrazamos. Siento que eso fue un premio a la honestidad y a la amistad que teníamos, estoy con la emoción de haber vivido eso que fue nuestra última canción”.