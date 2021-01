En Villa Trinidad el Gobierno Provincial entregó $38.396.579,50

El martes por la noche un número importante de presidentes comunales e intendentes del departamento San Cristóbal asistió al acto donde se entregaron aportes y semillas del programa Huerta Familiar Santafesina.

El Presidente Comunal de Villa Trinidad José Luis Sánchez recibió al Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional José Luis Freyre, Secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de la Producción Fabricio Medina, Sub Secretario de Comunas Carlos Kaufmann, Directora Provincial de Registro Civil Luisina Giovannini, y al Sub. Secretario de Riesgos de Trabajo Julian Alloatti para hacer entrega de $38.396.579,50

El Presidente comunal José Luis Sanchez comentó que “es un honor para nosotros que hayan elegido a Villa Trinidad para hacer la entrega de tan importantes aportes que municipios y comunas están esperando. Las localidades estamos pasando por un momento muy difícil por la pandemia y sus consecuencias. Sabemos del esfuerzo de cada presidente comunal, de cada intendente y de cada vecino por luchar contra este virus nuevo. Estos aportes son importantísimos para cada municipio y comuna”.

Por su parte, Luisina Giovannini se mostró gratamente sorprendida por la presencia de gran cantidad de autoridades del departamento. “qué lindo ver a los distintos referentes de las localidades del departamento San Cristóbal. En un momento difícil, después de un año muy complicado, en donde los distintos niveles de gobierno tanto local provincial y nacional han atravesado y seguimos luchando contra una dura pandemia que nos ha atravesado como gestión. El gobierno provincial ha transferido más de 5 mil millones de pesos a distintas comunas de la provincia lo que representó un aumento del 400% en relación al 2019, fuerte decisión de nuestro gobernador para acompañar a todos sin distinción honrando la deuda que tenían con municipios y comunas desde el año 2016”.

El Secretario de Desarrollo Territorial Fabricio Medina destacó que desde que comenzó la pandemia se tuvieron encuentros con entidades productivas y se acompañó a cada empresario. “Ha sido un año muy complejo desde lo productivo. Desde el punto de vista productivo y pensar que uno iba a tener que atender a propietarios de gimnasios, organizadores de eventos, Transportes escolares, gimnasios, propietarios de hoteles, la industria turística quedo muy golpeada en nuestra provincia y todos los sectores que enumeré estuvieron muy mal. Fue un año muy atípico, todos hemos hecho un gran esfuerzo y se trabajó articuladamente con los diferentes ministerios y el gobierno nacional. Alrededor de 130 millones transferido a asociaciones y agencias una descentralización de recursos que habla de que eso fue administrado entre el sector público y privado. 1.300 créditos se otorgaron y otros 2.000 créditos más a través del fondo solidario con todo el esquema de las mutuales en la provincia de Santa Fe”.

Carlos Kaufmann expresó en sus palabras “no venimos a hacer otra cosa que entregar lo que a ustedes les corresponde que es fundamentalmente obras menores, por ley le toca a cada comuna y municipio y es un deber de la provincia que esos fondos lleguen en tiempo y forma, no ha sido siempre así. He sido jefe territorial y he tenido deuda de cuatro años seguido del fondo obras menores y eso no perjudica al Intendente, sino que, perjudica a toda la comunidad. Descentralizar los recursos para llegar con todos como corresponde. La austeridad que ha instaurado el Gobernador Omar Perotti ha permitido que se paguen todas las deudas que habían quedado en los diferentes ministerios y nos permite en la mayoría de los casos pagar obras menores del año 2020”.

Finalmente, José Luis Freyre destacó que “un hecho importante y que hace años que no se daba, los gastos corrientes 2019-2020 se resolvieron para todos por igual en el mes de julio de 2020 como estamos resolviendo en este mes de enero gastos corrientes del 2020 por igual para todos los municipios y comunas. Cuando se marca una localidad por su color político se perjudica a toda la población de la comunidad, queremos dejar atrás eso. Queremos acompañar con recursos, pero también con la presencia, estamos en contacto por urgencias o emergencias. Este es un gobierno que no solo acompaña territorialmente, sino que además cada política provincial está tomando como base a un municipio o a una comuna, cada acción es a través de ellos. Entre todos tenemos que generar respuestas que las comunidades necesitan”.

$38.396.579,50 y 766 kit de semillas

Arrufó $1.571.717, Capivara $865.618, Ceres $10.388.828 + $1.400.000, Colonia Ana $830.534, Colonia Bossi $874.180, Dos Rosas y La Legua $856.535, Colonia Rosa $543.949, Constanza $840.000, Curupaity $978.956, Huanqueros $1.109.236, La Cabral $820.000, La Lucila $833.489, Las Avispas $798.220, Moisés Ville $1.643.960, Ñanducita $800.000, Palacios $915.000, San Cristóbal $1.400.000 +$743.316, San Guillermo $756.432 + $950.000, Soledad $1.492.769, Suardi $950.000 + $3.398.688, Monigotes $753.514, Villa Trinidad $1.881.713 y se entregaron 766 kit del programa Huerta Familiar Santafesina.