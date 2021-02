El Sitram hará una presentación para que los trabajadores puedan participar en Comisiones

La dirigente de AMSAFE San Cristobal mostró su disconformidad por la liquidación de sueldo de diciembre, SAC y sueldo de enero para docentes de Jornada Completa. «Ellos dicen que es por falla técnica, o sea no saben hacer su trabajo. Nuestra secretaria general Sonia Alesso habló con el Gobernador ayer, y le manifestó sobre esta situación, y el gobernador no sabia nada, o sea no sabe como trabajan sus colaboradores».