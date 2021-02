Suardi: Ratificaron que enero fue el peor mes de la pandemia

Por suerte en febrero notamos un descenso, aunque pedimos que nadie se relaje y que siempre se tengan presentes las medidas de prevención. Pedimos que ante los síntomas nos llamen para hisopar porque de lo contrario llegaremos a los meses de marzo y abril con muchos casos y es lo que queremos evitar.

Estimó que la no realización de hisopados en los últimos días pasa por una decisión de mucha gente que tiene síntomas pero que no los dan a conocer, aunque también lo atribuyó a la variación que tiene el virus con subas y bajas.

Desde el Hospital estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, informando, conteniendo a los positivos, haciendo el seguimiento correspondiente porque también un enfermo necesita una contención sicológica. Nosotros estamos muy metidos en lo que tenemos que hacer por lo que no nos dejamos influenciar por comentarios negativos como que "ocultamos información", por eso los comentarios negativos que no construyen no los tenemos en cuenta.

Consultada sobre el número que más se tiene en cuenta a la hora de las estadísticas, Lazzaroni, informó que es la positividad. Es decir, la cantidad de positivos en relación a los hisopados diarios.

Además evaluamos si los positivos son casos de contactos estrechos, si son convivientes, si surgen sin saber de dónde se contagiaron, prestamos atención a las edades, a la base de enfermedades de cada persona, no es sólo el número sino la calidad de cada caso.

Desde aquel caso índice siempre supimos que la cantidad no tenía techo, remarcó Lazzaroni.

Por último valoró la posibilidad de que muchos de los integrantes del personal de salud ya estén vacunados porque eso nos da mucha mayor tranquilidad para desarrollar nuestro trabajo.

Fuente Radio Belgrano,