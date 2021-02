Vuelven las clases presenciales 

En ese marco, el subsecretario de Educación Secundaria, Gregorio Vietto, aseguró que la vuelta a la presencialidad es para “cerrar el ciclo lectivo 2020 con los denominados grupos prioritarios; esto es con los séptimos grados para escuelas primarias y quintos años para las escuelas secundarias orientadas y sextos años para las escuelas de enseñanza técnica”.



En esa línea, subrayó: “El dispositivo de afianzamiento de aprendizajes que se dio en el año 2020 se producirá desde este miércoles hasta el 12 de marzo inclusive, y es importante destacar que en este periodo no va a haber alternancia; el sistema de alternancia será a partir del 15 de marzo”.

Y añadió: “En este período para grupos esenciales, los alumnos van a asistir todos los días y vamos a garantizar el distanciamiento de 1,5 metros, lo que va a implicar en muchas escuelas, desdoblar los grupos”.

Asimismo, explicó que “las burbujas se organizarán de acuerdo a la matrícula de cada escuela y los desdoblamientos se harán si no se pueda garantizar el distanciamiento. Por ejemplo: si tenemos un grupo de 10 alumnos y el espacio permite el distanciamiento de 1,5 metros, no habrá desdoblamiento, pero si tenemos una división de 30 alumnos y un espacio que no nos permite la distancia sanitaria, se va a desdoblar y se designará un aula a cada subgrupo”.

Y remarcó: “La institución entera se va a abocar a la presencialidad de estos grupos; todos los docentes de esa institución de van a abocar a la presencialidad de estos grupos prioritarios”.

El pedido de Amsafe

Escuelas seguras y presencialidad cuidada

En virtud a la vuelta de la presencialidad gradual y cuidada para el trayecto bianual 2020/2021 y el Ciclo lectivo 2021 AMSAFE Deleg. San Cristóbal, considera importante hacer llegar, a las autoridades del MEC, algunas situaciones particulares del sistema educativo del departamento

La escasez del transporte público, es una problemática histórica, que impacta directamente en la vida de los trabajadores de la educación del departamento San Cristóbal.

Esta situación se agudizó en pandemia por la limitación, hasta la fecha, de los recorridos de las empresas de transporte público interurbanos, existentes: COOP. TAL/ ETAR/ EMP. MORTEROS. Medios de transportes que garantizaban, al menos, el cumplimiento del ingreso a su jornada laboral al 50% de los compañeros/as que se trasladan de sus localidades a otras distantes, como mínimo a 30 km.

La problemática descripta, antes de pandemia, era resuelta con la decisión de decenas de docentes que buscaban, a la vera de la ruta Nac. 34, ruta Prov. 39 y 13, entre otras, la solidaridad de los automovilistas, o transporte de carga que los acercara a los establecimientos educativos, en su mayoría distante a más de 30 km de sus domicilios. (trasladarse a dedo para ir y volver de sus lugares de trabajo)

Hoy, sabemos, que por medidas de prevención por COVID 19, los que transitan sobre estas rutas, no sumarán a ningún docente como pasajeros de sus vehículos.

Números aproximados de cantidad de docentes que se movilizan a dedo diariamente dentro del Dpto. San Cristóbal: 150 trabajadores de la educación.

Boleto educativo rural 2020, no se hizo efectivo en ninguna comuna o municipio.

Movilidad Rural (Educ. Secundaria Rural Y Núcleos Rurales Dependientes de Esc. Medias)

Desde la implementación de esta modalidad que garantizó el acceso al nivel secundario de cientos de jóvenes, los profesores que itineran en los núcleos y EESO, tuvieron el aporte financiero de la provincia a través de diferentes formatos. El último (2019) provenía de municipios y comunas, que hacían llegar el subsidio para que cada localidad realizara convenios con remises que garantizaban el traslado de los profesores Itinerantes y así la continuidad de este derecho de la población rural secundaria.



Más de 60 establecimientos educativos rurales (CER/ Esc. De 4° y Núcleos Rurales) no cuentan hasta la fecha con personal que garantice la rutina de desinfección.

Por lo informado, como COMISIÓN DIRECTIVA de AMSAFE, Dpto. San Cristóbal, solicitamos a las autoridades regionales y provinciales, buscar alternativas, en contexto de pandemia, que, de resolución a los cinco puntos planteados para iniciar mañana 17 febrero, el proceso de regreso a la presencialidad.

Presencialidad cuidada en escuelas seguras para un regreso a la presencialidad, considerada también, necesaria por los y las compañeras docentes.