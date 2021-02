Paritaria nacional docente: sindicatos reclaman un aumento superior al 30%

El actual presidente de la Cámara reivindicó la alianza que gobernó doce años la provincia; minimizó la posibilidad de que Javkin encabece el espacio y no supeditó su postulación al resultado de la interna socialista del 18 de abril. Cuestionó el silencio de Perotti sobre Hidrovía.

Ayer por la tarde noche, el sector político de la ciudad se reunió con los propietarios de las Discos y algunos dueños de salones de eventos sociales, donde a casi un año de su cierre por la pandemia, piden volver a trabajar. “Nuestra situación económica es pésima, no solo no generamos para vivir, sino que también generamos deudas que vamos a tener que pagar”, expresaron y agregaron que “nunca recibimos alguna ayuda o subsidio nacional, provincial o municipal, no nos exceptuaron de ningún impuesto, la boleta de la luz sigue llegando, los alquileres tarde o temprano los vamos a tener que abonar”.