Por caso de vacunados Vip en Reconquista renunciaría el Director del Hospital

Según trascendió se vacunaron 1500 personas en el hospital de reconquista, según varios testimonios de algunos involucrados como el Dr. Fabián Nuzarrello, parte de la dirección de la institución en cuestión, señalo ante medios de la zona que puso a disposición de la ministra de salud la renuncia por la lista de vacunados fuera de protocolos,

Contó en una entrevista de Gustavo Raffin que quienes hicieron vacunar a gente que no correspondía fueron Gerardo Roger que vacunó a su mujer, Mabel Godoy que vacunó a sus familiares y Susana Visiglio que dijo que ella armó la lista y que se hace cargo. El profesional dejo claro que alguien del ministerio lo llamó para pedirle que de un paso al costado.



La palabra del representante de los profesionales del hospital de Reconquista.

Gerardo Roger representante de los profesionales del hospital de Reconquista, contó que él estaba de vacaciones cuando fue llamado por Susana Visiglio preguntándole si se quería vacunar, “empezaron a hacer un relevamiento consultando a todos los servicios”, explicó Roger.

Recordó que el llamado fue en los primeros días de febrero que él entendió que era para todo el personal de la salud, “entonces le pedí que me anote y que anote a mi señora que es farmacéutica y estaba considerada como trabajador esencial”, agregó el farmacéutico.

“Fuimos vacunados la semana pasada, yo solo la inscribí para la vacunación, se anotó la llamaron, solo avisé a un cuñado que es bioquímico y otro cuñado mío que es farmacéutico”, añadió Roger.

“Nuzarello no puede estar presente en todos los lugares el delega en todos los que les tiene confianza, para eso había una persona encargada”, reconoció el farmacéutico.



“Yo no debo renunciar, después cada uno se tendrá que hacer cargo, no me atrevería a pedirle la renuncia a Susana Visiglio”, insistió el integrante del consejo de administración del hospital de Reconquista.

Para mí fue normal mi actitud no me considero el mejor del mundo, pero en esta situación actué de buena fe.

El comunicado del gobierno provincial.

El Gobernador Perotti le solicitó la renuncia al director del Hospital de Reconquista “Olga Stucky”

Fue tras las irregularidades en el escalonamiento de priorización dentro del operativo de vacunación contra el Coronavirus.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, le solicitó la renuncia al director del Hospital de Reconquista “Olga Stucky”, Fabián Nuzzarello, tras las irregularidades detectadas en el escalonamiento de priorización dentro del operativo de vacunación, al no encontrarse algunas personas que recibieron la vacuna, en la primera línea de batalla contra la pandemia del Coronavirus. Cabe recordar que el mandatario provincial había manifestado en reiteradas oportunidades que ante la presencia de algún hecho de estas características iba a ser inflexible.

Esto sucedió tras encontrarse en la nómina de vacunados a personas vinculadas a miembros del Consejo Administrativo del efector sin formar parte de la población objetivo. En este sentido, el gobierno provincial reiteró que actuará sin dilaciones y de manera terminante ante cualquier tipo de irregularidad o anomalía en el proceso de vacunación contra el Covid 19.

Del mismo modo, la provincia informa que se trabaja diariamente para garantizar la transparencia y la eficiencia en cada uno de los más de 150 puntos de vacunación que se encuentran en el territorio santafesino. Fuente Gustavo Raffin.-