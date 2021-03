Nuevo cuarto intermedio en la paritaria municipal

En el marco de un encuentro por teleconferencia, pidieron un cuarto intermedio para poder efectuar una propuesta salarial definitiva que supere la inflación y analizar los mecanismos de recomposición del 2020.

Asimismo se continuará el diálogo con reuniones técnicas, hasta el próximo martes, para evaluar porcentajes y formas de pago que se ajusten a los objetivos acordados. Si no hay un acuerdo en este intermedio, el gremio comenzará a analizar medidas de fuerza, ya que no se resolvió ningún reajuste en el mes en curso.

Por último, la representación de FESTRAM exigió a los paritarios de los Intendentes y Presidentes Comunales, la aplicación de la Ley Micaela en todo el ámbito de las Municipalidades y Comunas de la Provincia llevando adelante las correspondientes capacitaciones en la temática incluso en las jurisdicciones que no habían adherido a la Ley.