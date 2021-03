COVID-19: Llegaron segundos componentes de la vacuna Sputnik V a la provincia

La familia de Abril está desesperada porque perdió todo contacto con ella desde las 4 de la tarde del viernes, cuando salió de compras y no regresó a su casa. Ya hicieron la respectiva denuncia, y se la busca en Suardi y localidades de la región

El vocero de los trabajadores, Claudio Benítez, dijo que están reclamando por compañeros que no pueden cobrar sus sueldos y no saben si van a poder seguir trabajando. Seguiremos reclamando por la no reducción del aporte destinado a nuestra institución