Romina López: "Estamos dispuestos a aportar, pero queremos que el gobierno amplié las prestaciones al Samco"

Sobre la marcha del personal del SAMCO hacia la Municipalidad del pasado viernes, la Intendente agregó: "están en todo su derecho de reclamar, pero nosotros queremos que el Gobierno de la Provincia se haga cargo. Si no, nos sacamos los ojos entre nosotros acá y quienes son responsables están cómodos sentados en un sillón en Santa Fe. El aporte que hace la Municipalidad no es todo SAMCO, hay aportes a servicios de emergencias, medicamentos y otros aportes. Si tenemos que aportar más dinero lo podremos hacer pero queremos que el SAMCO tenga más prestaciones".

"Por eso queremos la reunión que solicitamos con la Ministra Sonia Martorano o con el propio Gobernador Perotti con la presencia de la Comisión del SAMCO y de todos los integrantes del Concejo Municipal, para que no haya dudas, y para que nos den una respuesta. Queremos que en San Guillermo se puedan hacer cirugías, porque cuando la Provincia se hizo cargo prometieron muchas cosas que después no se terminaron cumpliendo", añadió la Intendente.

Sobre la realización de eventos, Romina López explicó: "nos hemos reunido junto al Director del SAMCO con los padres y alumnos para ver si podemos definir los protocolos para la realización de eventos, como el show de La Contra, así que seguramente haya novedades posiblemente el miércoles si podremos hacer el evento o no, si tenemos la autorización del SAMCO".

Fuente: TvCoop Cooptel