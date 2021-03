De forma presencial, la Escuela Secundaria de la UNL comenzó su ciclo lectivo 2021

De manera presencial y extremando las medidas sanitarias, la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral (ESUNL) comenzó su ciclo lectivo 2021. Fue este lunes 15 de marzo respetando el protocolo previamente definido en el cual se dispuso que los y las estudiantes de 1° a 4° año asistan a las aulas de la propia Escuela mientras que las divisiones de 5°año hagan lo propio en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

Regreso a las aulas

“Estamos orgullosos de poder dar inicio al año lectivo 2021 de manera presencial. Siguiendo el Protocolo de Bioseguridad de la UNL, estamos extremando los cuidados que exigen el contexto actual. Tras un año de mucho trabajo en la virtualidad, regresar a las aulas es muy importante. Es un fuerte desafío que estamos seguros que, trabajando en equipo con toda la UNL y la ESUNL, vamos a lograr completar de la mejor manera”, aseguró la directora de la Escuela, Nora Ojea. Así, remarcó que “desde diciembre de 2020 venimos trabajando en diferentes alternativas de regreso. En concordancia con las distintas resoluciones del Consejo Federal de Educación propusimos un retorno presencial con una relectura de la organización escolar para dar inicio al ciclo lectivo de manera flexible, con simultaneidad de distintos formatos escolares abordados desde la presencialidad con apoyo en ambientes virtuales; gradual y con alternancia en cuanto a la periodicidad de asistencia ya que los y las estudiantes asistirán una semana de modo presencial en el turno mañana y a la siguiente semana presencial en el turno tarde”.

La organización escolar para el ciclo lectivo 2021, definida en modalidad de burbujas para alumnos y alumnas de 1ro a 4to año, implica que cada curso de 30 alumnos se desdoblará en dos burbujas de 15 respetando así los aforos establecidos en las aulas. Por su parte, los alumnos y alumnas de quinto año de la Escuela Secundaria de la UNL asistirán diariamente a clases presenciales en aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, espacio que posibilita las condiciones para el dictado de clases de lunes a viernes.

Para elaborar las pautas del retorno programado, el equipo de gestión de la Escuela Secundaria de la UNL trabajó en conjunto con las áreas técnicas edilicias de la universidad, el Consejo Asesor en Seguridad y Medicina Laboral de la Dirección de Salud de la UNL y el sindicato ADUL. En este sentido, las medidas se tomaron de acuerdo al Protocolo de Bioseguridad en el marco de la pandemia de COVID-19 aprobado por la Universidad Nacional del Litoral, así como los distintos Lineamientos Pedagógicos Generales para la reanudación progresiva y gradual de la vuelta a clases presenciales durante el Ciclo Lectivo 2021 aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación.

Protocolo y pautas sanitarias

A partir del trabajo junto a diversas áreas de la universidad, desde la Escuela Secundaria de la UNL se acondicionaron las aulas, se establecieron los aforos, se identificó el espacio de aislamiento para un caso posible de contagio y se dotó al establecimiento de los insumos sanitarios requeridos por los protocolos vigentes tales como señalética, termómetro infrarrojo, bandejas sanitizantes, máscaras, barbijos, alcohol en gel, jabón y agua lavandina, entre otros.

El ingreso será en horario escalonado por la puerta principal de 9 de Julio 1975 y deberá respetarse la distancia de 1,5 mts entre personas establecida por el Protocolo de Bioseguridad de la UNL; y se deberá tener colocado el barbijo o tapabocas. En el hall de la escuela deberán desinfectarse las manos con alcohol y sanitizar el calzado. La persona encargada de la recepción medirá la temperatura.

Una vez efectuado el ingreso, el/la estudiante se dirigirá directamente al aula asignada para esperar en su banco al docente y su circulación dentro del establecimiento quedará limitada.

Cada alumno y alumna deberá limpiar su banco con los elementos sanitizantes de su kit personal. Las puertas y ventanas del aula deberán permanecer abiertas en todo momento para evitar la contaminación y permitir la circulación de aire.

Los recreos serán escalonados. Los y las estudiantes deberán permanecer con su grupo de clase en los patios y galerías. Durante los recreos, estudiantes y docentes no podrán permanecer en el aula para que el personal de servicio desinfecte la misma.

En los espacios abiertos los estudiantes deberán mantener el distanciamiento social obligatorio y seguir utilizando los barbijos o tapabocas.

El uso de los sanitarios se hará con la capacidad total de cada lugar. Asimismo se limitará el ingreso de personas de acuerdo al aforo correspondiente al espacio de Biblioteca.

Para el momento del egreso, los estudiantes deberán dejar el aula ordenada y sanitizado su banco. No podrán quedarse en la puerta ni en la vereda de la escuela para evitar el congestionamiento de personas.

En caso que un estudiante, personal docente o no docente registre una temperatura corporal superior a 37,5 °C deberá seguir las instrucciones que se le indiquen quedando aislado/a en una sala destinada a tal fin y se seguirán los pasos indicados por el Protocolo de Bioseguridad de la UNL.