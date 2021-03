Antonio Ruiz: «Todos los municipios y comunas van a poder pagar el aumento, si el año pasado han ahorrado bastante»

«Es 18% en marzo, con impacto en los sueldos a cobrar en abril, otro 8% con impacto en los sueldos de julio, y el medio aguinaldo, y otro aumento del 9% en septiembre. Pero impusimos una cláusula de revisión en noviembre, porque vamos a revisar en la mesa paritaria si empatamos la inflación o nos quedamos muy atrasados. Esta es como una cláusula gatillo, pero sin imputación automática».

Además, remarcó que «todos los municipios y comunas van a poder afrontar sin problemas los aumentos, porque el año pasado tuvieron bastante ahorro».

Sobre los contratados, personal por día, y personal informal, el secretario del gremio sostuvo, «ellos también van a cobrar el aumento que conseguimos los trabajadores de planta permanente. Por eso cuando salimos a la contienda por mejoras salariales no solo lo hacemos por nosotros, lo hacemos por todos».

Y sobre la situación en Ceres de personal informal o contratado dijo, «es igual al gobierno anterior, presentaron que iba a haber concursos para ocupar puestos, pero aún no se ha dado de eso. Se lo dijo para la pública, pero las cosas siguen igual. Lo que siempre nos preguntamos es si la persona que ellos incluyeron al personal está capacitada e idónea para ocupar ese escritorio o sector. No importa si tiene afinidad política o no, lo que verdaderamente debe importarnos a la comunidad que es la que paga los sueldos, si está capacitada para ese puesto laboral».