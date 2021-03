Sportivo se quedó con el clásico del Oeste

Luego de un largo período de no encontrarse, de no verse las caras, en la noche del viernes volvió a darse una nueva edición del legendario clásico Unión-Sportivo Suardi y la verdad que no defraudaron. La espera valió la pena. Fue un gran partido que ganó el conjunto suardense 80-75. Otra vez gran aporte de los jóvenes del Rojiblanco, con un Lorenzo Gerlero imparable y Gastón Fino a la altura de las circunstancias y más.

Arrancó mejor Sportivo aunque rápidamente se equiparon las acciones y el primer cuarto finalizó con un parejo score, tal cual se habían plasmado las escenas en este pasaje. Bruno Mengoni convertía un triple sobre la bocina para ganar por la mínima el segmento primario 22-21.

En el segundo cuarto, el duelo ingresó en un terreno interesante desde el volumen de juego, alternando los liderazgos en el placard. Fue así que sobrevino el tiempo de Sportivo, que lució aceitado para sacar el parcial 28-32 a algo más de 7’ por jugar y que motivó el tiempo muerto de Marcelo Mengoni para acomodar a los suyos. Pero restando 4’ el que ganaba era Unión 39-34, ventaja que trascendió los límites del segundo cuarto sellando el final de la primera mitad por 46-40 en favor del local. Buena actuación ofensiva de Sebastián Abbá viniendo desde la banca, a pesar de no estar del todo fino en sus tiros. En tanto, el joven suardense Lorenzo Gerlero ya empezaba a perfilarse como una de las figuras.

El segundo tiempo tuvo un alto vuelo hacia lo atractivo, con paridad y otra vez con acciones donde mandaron locales y visitantes durante varios tramos. En ese marco y de la mano de Gerlero como líder ofensivo, el visitante terminó arriba con exiguas diferencias.

En la recta final, Sportivo se consolidó en la diferencia, pero no pudo encontrar un punto de quiebre, y, por ende, Unión jamás se rindió transformando el pleito en algo sumamente atrapante. El esfuerzo de Bruno Mengoni y la capacidad anotadora de Andrés Miguel mantuvieron con ilusiones a los sanguillerminos. Un triple del propio Miguel estampaba el empate en 70, restando 3’ 29”.

Fue allí que arrancó un mini partido en donde el equipo de Poi fue decididamente más inteligente y eficaz. Unión cometió errores en momentos clave, que Sportivo usufructuó claramente para cerrar el partido y quedarse con el triunfo.

Por el lado de Unión Mengoni metió 17, Abbá 12 y Miguel 22 en tanto que los máximos goleadores de la visita fueron Gerlero con 22 y 18 para Gastón Fino. Fue arbitraje de Cabrera y Valentini en el Estadio Polideportivo de Unión.

Los otros partidos:

Atlético Tostado 94-66 Central

Atlético Ceres Unión 81-56 Racing

Libertad VT 75-81 San Lorenzo

TABLA: Sportivo Suardi y Atlético Tostado 4, Unión SG, Central, San Lorenzo y Ceres Unión 3 Racing y Libertad VT 2.

