Racing cayó sin atenuantes ante CACU

Les costó a ambos el comienzo del juego. Erráticos, apresurados y algo nerviosos, producto de aquellos inconvenientes para anotar puntos.

El score del segmento inicial (9-14) en favor de los sancristobalenses, lo expresaron claramente y ambos sabían que debían mejorar mucho en el resto del partido.

Y lo fue consiguiendo el "rojo". De a poco mejoró el traslado, las coordinaciones y la efectividad desde el perímetro fundamentalmente.

Faure hizo valer su goleo, Zurvera rompió líneas varias veces, Tzoiriff ganó rebotes, asistió y Monteros impuso sus centímetros cerca de los cestos.

De esa manera y ante la disminución de la oposición del visitante, muchos jugadores jóvenes y con escaso roce en la máxima categoría, las estadísticas comenzaron a acomodarse de acuerdo a las individualidades dentro del rectángulo.

Dio la sensación que cuando promediaba el tercer parcial, los dirigidos por Méndez ya marcaban tendencias definitivas.

Y así fue, incluso logrando imponerse por treinta puntos de ventaja en varios pasajes, "más allá de ser otro el rival y respecto del debut en Tostado, siento que dimos un pasito hacia adelante en la producción como equipo", le expresó el entrenador de Barrio Belgrano a La Red del Deporte.

El "rojo" logró un triunfo claro y contundente en la segunda fecha de un campeonato que lentamente nos reencuentra a todos con la "normalidad".

Síntesis

Atlético Ceres 81 - Racing (SC) 56

Estadio "Facundo Sucatzky"

Atlético Ceres: Zurvera (12); Faure (24); Caffaro (3); Tzoiriff (13); Monteros (14); Fornero (7); Varaldo; Schurrer (3); Arrúa (3); Teloni (2); Camandona; Torres. DT: Martín Méndez.

Racing (SC): Simonella; Piri (5); Ballarini (14); Caula (14); Diego Pérez (17); Burella (8); Outeyral (3); Kalbermatter; Sánchez; Sartin. DT: Darío Racca.

Árbitros: Chaparro-Viotti (Asociación Noroeste Santafesino)

Próxima Fecha -3° Fecha-

Central vs Libertad; Sportivo Suardi vs Atlético Ceres; San Lorenzo (T) vs Unión San Guillermo y Racing (SC) vs Atlético Tostado.

Fuente La Red del Deporte