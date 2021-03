Sonia Martorano: “La segunda ola es inminente, pero la provincia por ahora sigue con la mismas medidas sanitarias”

Otro dato es la positividad de los hisopados. En octubre, cuando fue el pico, teníamos un 70 por ciento. En el verano llegamos a 15, ahora subimos a 25. Ese indicador tiene que estar debajo de 30. La situación epidemiológica está cambiando, hay incremento de consultas.

Martorano agregó que por el momento no hubo casos de coronavirus con otras cepas en la la provincia, pero que hay estudios en curso de los que aún no tienen resultados y aseveró: “Me preocuparía por no generar nuestra propia cepa mutante”, expresó.

“Hoy sostenemos la presencialidad y las habilitaciones que tenemos. Por supuesto, con un ojo puesto en los números. Si notamos que puede haber focos de contagio, habrá restricciones pertinentes, pero no están pensadas hoy. La base está en el auto cuidado y continuar con la vacunación. Hoy llegan 23.400, se colocan rápidamente y después esperamos otros ingresos”, dijo la ministra.