Provincia: récord de llamados al 0800-Covid en 24 horas

La llamada segunda ola de coronavirus ya llegó al país y también a la provincia de Santa Fe y como consecuencia de ello, desde el Ministerio de Salud santafesino reportaron que en las últimas horas se duplicaron las consultas al 0800 para el pedido de hisopados y también por consultas relacionadas a la campaña de vacunación. Tanto es así que se registraron más de 16 mil llamados en solo 24 horas cuando el pico en relación a mayo del 2021 había sido de 9.000.



Así lo confirmó el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto.

"Para que ustedes tengan una idea: el máximo de llamadas por mayo, tuvimos un pico de 6.500 llamadas y llegamos a tener 9.000. Hoy estamos contando con 16.500. Esto ejemplifica el gran esfuerzo de los trabajadores: los minutos de espera son escasos. Esto ha simplificado la estrategia, pero a su vez queremos pedir a la población y aclarar conceptos básicos: si bien las personas de 80 años tienen que estar vacunadas, quienes no hayan recibido su turno pueden reclamar para que podamos turnarlas", comenzó diciendo Prieto.

Pese a la suba en las consultas, desde la provincia aseguraron que el tiempo de espera que registra es muy bajo, ya que se fueron sumando algunas opciones en el sistema para la autogestión, por lo que no es necesario que todas las comunicaciones sean respondidas por un operador.

Además de la llamadas por manifestar síntomas, Prieto remarcó que el 0800 también está recibiendo los reclamos de personas que se encuentran dentro del grupo objetivo para recibir la vacuna, pero que por algún motivo no pudieron registrarse en la página. “Los que no recibieron su turno o no cuentan con el número de gestión del DNI, pueden llamar para que se los inscriba”, sostuvo.

De acuerdo a las cifras oficiales, la línea provincial recibió 1.257.586 consultas desde que comenzó a funcionar. En marzo, el promedio de llamadas diarias fue de 6.300 mientras que en lo que va de abril ya se recibieron unas 63.000. El lunes 5 se registró el pico de 16.158 comunicaciones y el promedio diario del mes ronda las 12.000 consultas.