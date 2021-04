San Guillermo cierra todo de 18 hs a 7 de la mañana

La Junta Municipal de Defensa Civil decidió volver a cerrar toda actividad no esencial de 18 hs a 7 de la mañana en San Guillermo. El Dr. Pedro Giménez sostuvo que «la situación sanitaria en nuestra ciudad es muy grave, no hay camas en lo público, ni lo privado, desde el sistema de salud no vamos a poder dar más respuestas si siguen sumándose contagiados».

El presidente del Concejo, Gustavo Bagnasco añadió que «hemos tomado estas medidas para poder lograr bajar la curva de contagios que ha sido muy alta en las últimas semanas. Pedimos enorme responsabilidad a toda la ciudadanía con las medidas preventivas para evitar seguir contagiándose de Coronavirus».

San Guillermo está por encima de los 200 casos activos, hoy se sumaron 49 nuevos infectados, y la situación se agravó. «Pedimos colaboración, las medidas son simples, atendamos que desde las 18 hs solo podrán circular los trabajadores esenciales, esto será por unos días hasta tanto se baje la curva de contagios».