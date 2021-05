Patricia Bullrich sugirió la entrega las Islas Malvinas por vacunas y debió rectificarse

En programa de televisión la ex Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich se refirió a las negociaciones que retomó el gobierno por el abastecimiento de vacunas con Pzifer, cuando, al pasar, sugirió que, a cambio de las vacunas, se le "podrían haber dado las Islas Malvinas". Su polémico planteo se volvió viral al instante y generó tal malestar que la dirigente opositora debió rectificarse en sus redes.

Las declaraciones de Bullrich no tardaron en acumular críticas de muchos políticos y funcionarios, incluso de su propio espacio político. También se sumó el rechazo de los ex combatientes.

Sobre los dichos de Bullrich, consultamos a Rubén Fauda, pertenece a la clase 62 y reside en Suardi. Fue tripulante del portaaviones “25 de Mayo” y estuvo en la Guerra de Malvinas.

“Es lamentable, Malvinas no se cambia por nada, ni por vacunas ni por nada. No sé en qué contexto habrá sido la respuesta, me parece desubicado. Yo estuve allí y como argentino, más allá de quienes estuvieron y quienes no, Malvinas nos corresponde. Se peleó por Malvinas y hubo 649 compañeros que dieron la vida y creo que no es canjeable. Tenemos un país muy productivo, simplemente con trabajar podemos generar el dinero para la compra de las vacunas o medicamentos. No necesitamos canje. Sería como entregar parte de nuestra casa para comprar un medicamento: no tiene sentido. No me parece bien. Que se siga luchando diplomáticamente, las guerras no sirven, que los reclamos sean más fervientes” concluyó Fauda.