Tambalea la billetera; los aumentos que llegan en mayo

Sin lugar a dudas el rubro “Alimentos y bebidas” es el que marca la sensación térmica de las góndolas y el más sensible a los bolsillos de los consumidores.

De acuerdo a relevamientos de consultoras privadas, los precios de los alimentos vienen de subir entre un 4 y 5% en promedio durante abril. Con una presión al alza, el Gobierno trata de contener los precios aplicando distintos controles y acuerdos con el sector alimenticio.

Para el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, “la inflación tiene muchos factores», como «el fuerte salto de los precios internacionales de casi todas las materias primas que la Argentina produce y consume”.

Según el funcionario, “al tener una economía bimonetaria, buena parte de los productos están dolarizados y eso hace que se trasladen los precios”.

«Cuando uno ve el precio que paga en góndola, hay varios impactos, como la materia prima», señaló el ministro.

Frente a una inflación que tocó un pico en marzo y desaceleró en abril, para el rubro de los Alimentos y Bebidas sigue al alza en 4,5% con un aumento interanual superior al 50%, advierten estimaciones privadas.

Combustibles

Los aumentos de las naftas y gasoil no solo inciden en el surtidor, si no que impactan en la estructura de costos de la cadena productiva y logística de distribución.

A mediados de este mes también se pondrá en marcha un aumento en el precio de naftas y gasoil para completar el esquema anunciado por la petrolera estatal YPF y que luego rápidamente el resto de las marcas acompañan con ajustes similares.

Según lo informado por la empresa, se estipula aplicar un aumento acumulado del 15% y el último tramo está pautado para mayo, luego del alza del 6% de abril y del 7% de marzo.

GNC

El Gobierno autorizó aumentos a la medicina prepaga.

También comenzó a regir un incremento en la medicina prepaga del 5,5%, lo cual afectará a unos 4 millones de afiliados.

En ese rubro ya se había aplicado una actualización del 4,5% en abril y del 3,5% en marzo.

El ajuste al alza estipulado responde al aumento salarial otorgado en el sector ante el acuerdo de revisión paritaria por inflación.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) pautó con las cámaras empresariales una recomposición salarial total para 2020 que llega al 36,1%.

Los que restan definir

Telefonía móvil, fija, tv por cable e internet

Empresas comienzan a informar las nuevas tarifas vigentes desde mayo. El Ente Nacional de Comunicaciones aún no las autorizó.

Las tarifas de telefonía, internet y cable llegarán con aumentos de entre 10% y 15% a partir de mayo, según la información que las empresas empezaron a remitir a los usuarios.

Pese a que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) asegura que aún no están autorizados los incrementos, las compañías que prestan estos servicios ya están enviando las comunicaciones.

En un comunicado emitido el 14 de abril último, el organismo público aclaró que no había «autorizado incremento de precios para mayo o junio de 2021 en servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga«.

Agregó que «oportunamente se informará cualquier aumento que se autorice» y remarcó que «cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente«.

Sin embargo, en este contexto, las empresas justificaron la decisión de modificar los precios y salieron a anunciar aumentos para compensar el «atraso tarifario» que vienen registrando en los últimos meses.

La EPE solicitó un aumento del 33,8% en la tarifa eléctrica.

Luego de las audiencias públicas que se realizaron a mediados de abril, el Ejecutivo Provincial todavía no avaló el aumento del 33,8% que fue solicitado por la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPE).

Las autoridades de la empresa remarcaron que desde marzo del año 2019 no hay variaciones en los ingresos por Valor Agregado de Distribución (VAD), por lo que solicitaron una actualización del 33,8% del promedio del nuevo cuadro tarifario.

La factura de una distribuidora eléctrica está conformada por la compra de energía, el valor agregado de distribución (VAD) y los impuestos municipales, provinciales y nacionales que se aplican a la tarifa.

Sin embargo, desde la oposición y distintas agrupaciones de consumidores advierten que el impacto de los aumentos en la boleta final a pagar podría superar el 50%.

Gas

En audiencias públicas, las empresas pidieron actualizaciones cercanas al 15% en promedio, el Gobierno confirmó un aumento del 6% para usuarios residenciales.

Pero la medida sin embargo no fue publicada en el Boletín Oficial y por lo tanto las empresas no pueden aplicarlos a las tarifas de este mes.

Así, el Gobierno comienza a transitar el sendero del descongelamiento tarifario, a partir de un esquema de ajustes graduales.

La marcha de los precios

Las expectativas de inflación esperada para los próximos doce meses son de 50%.

Los últimos datos del Indec informaron que la inflación de marzo trepó al 4,8%, en lo que fue el nivel más alto en un año y medio.

El instituto sostuvo que en el primer trimestre hubo un incremento del 13%, mientras que, frente a marzo del año pasado, el alza llegó a 42,7%.

De ese modo, la meta de inflación del 29% se encuentra comprometida, según advierten economistas, que llegan a pronosticar un 50% para este año.

Con información de Aire de Santa Fe