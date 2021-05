La Cámara Federal ordenó al juez Alurralde que libere a 4 detenidos por comercialización de cocaína pero aún no resolvió si confirma los procesamientos para enviarlos a juicio.

La fiscal de Cámara no se opuso al pedido de la defensa y en consecuencia falló el tribunal de alzada. Sobre lo que aún no se expidió la Cámara, es sobre el procesamiento del juez de primera instancia (eso aún está pendiente); y tampoco se devolvió ninguno de los bienes secuestrados. El proceso judicial sigue, pero en estado de libertad para los cuatro mencionados; mientras que continúan en prisión preventiva Olga Beatríz Martínez, Luis Angel Martínez y Nair Katerina Olivera.Los siete sospechosos están con procesamiento en primera instancia. Ahora la Cámara de Apelaciones debe resolver si los confirma para que el juez Alurralde eleve la causa a juicio, o si revoca la decisión de primera instancia, que aquí repasamos:



Olga Beatríz Martínez, DNI Nº 22.790.565; y Luis Angel Martínez, DNI Nº 34.315.113, procesados por los delitos de Transporte de Estupefacientes y Comercialización de estupefacientes agravada por la cantidad de partícipes organizados para cometerlo, (Art. 5° inc. C, con el agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737.

Nadia Cindi Olivera DNI Nº 37.453.409; Nair Katerina Olivera, D.N.I N° 37.970.251; y Walter Orlando Yappert, DNI Nº 34.541.311, procesados por el delito de Comercialización de estupefacientes agravada por la cantidad de partícipes organizados para cometerlo, (Art. 5° inc. C, con el agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737.

Daniela Alejandra Coco, DNI Nº 32.140.584, procesada por los delitos de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y Comercialización de estupefacientes agravada por la cantidad de partícipes organizados para cometerlo, (Art. 5° inc. C, con el agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737.

René Orlando Olivera, DNI N° 13.644.400, procesado por el delito de Comercialización de estupefacientes agravada por la cantidad de partícipes organizados para cometerlo, (Art. 5° inc. C, con el agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737.

Para el Dr. Alurralde, está ampliamente corroborada la acción delictiva de la que son autores los detenidos, quienes obraban en forma conjunta, organizada y con roles más o menos estables y definidos , tanto para el transporte de la cocaína como para la comercialización, la que se ve agravada porque la ley contempla como más grave un delito cuando es cometido con la participación de tres o más personas.



Hace rato que la Policía Federal venía investigando a la familia Martínez Olivera. Tenían información de que cada 7, 10 ó 15 días viajaban a la ciudad de Santa Fe a buscar cocaína. Tenían escuchas, seguimientos, procedimientos de corte y otros elementos convincentes, por lo que se pasó a la escucha directa, de la que surgió que Olga y Luis Martínez habían viajado a Santa Fe a comprar cocaína. Por eso, se montó el operativo que dio resultado positivo para el hallazgo de pruebas en la tarde del sábado 13 de marzo de 2021, cuando al ingresar a Reconquista, sobre la Ruta Nacional 11, inmediaciones del ex peaje, interceptaron la marcha del VW Bora en el que traían 984 gramos de cocaína; lo que a su vez disparó una sucesión de seis allanamientos dispuestos por el juez federal de Reconquista, Dr. Aldo Alurralde, todos en la ciudad de Reconquista, en los que secuestraron más cocaína, marihuana, balanzas de precisión, dos revólveres, municiones, teléfonos celulares, el automóvil VW Bora, seis motos, 460.490 pesos, 12.527 dólares y 2.000 guaraníes.

Domicilios allanados:

Calle General Obligado 3114 del Barrio General Obligado, donde viven Olga Martínez con su pareja, Luis Martínez; y Nadia Olivera, hija de Olga.

Manzana 1 casa 15 del Virgen de Guadalupe, zona Oeste, donde vive otra hija de Olga Martínez: Nair Olivera y su pareja, Walter Orlando Yappert.

Lucas Funes 1553, donde vive Daniela Alejandra Coco.



Calle 47, entre 56 y 58, donde vive Pablo Javier Cardozo, alias "Mandela", donde secuestraron teléfonos para ser peritados.

Calle 47, Manzana 1, casa 8 del Barrio Virgen de Guadalupe, donde vive René Orlando Olivera (ex pareja de Olga Martínez y padre de Nadia y Nair, donde secuestraron teléfonos celulares y dinero.

Una tienda ubicada en calle 47 al 2900, propiedad de Olga Martínez y sus hijas, Nair y Nadia Olivera, donde no secuestraron nada de interés para la investigación.