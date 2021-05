AMSAFE San Cristóbal pide la virtualidad en ciudades con situación sanitaria complicada

Lo que decimos es que la observación no debe ser en las escuelas, porque el protocolo es tan estricto que prácticamente es imposible que, entre alguien con síntomas, pero la preocupación es afuera de la escuela porque la circulación viral es muy alta.

Por eso el sistema educativo tiene que colaborar suspendiendo por algunos días la circulación de alumnos, de papás, de abuelos, de docentes para poder aplacar esta curva que se agrava día a día, afirmó Ramos.

Lo que estoy diciendo es una realidad, ya que todos sabemos que el sistema de salud está saturado. Insisto en que la presencialidad es crucial, por eso pedimos una suspensión temporaria.

Ramos dijo que hay actividades que pueden ser virtuales por unos días. El cuco no es la virtualidad, el cuco es el virus con estas cepas tan agresivas, afirmó la dirigente gremial. Creo que hay una situación que nos debe preocupar a todos y lo estamos viendo día a día. No podemos tener como normalidad saber cuántos muertos hay por día.