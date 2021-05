Bruno, él bebe que nació estando su madre en terapia ya está en Ceres

Finalmente, y tras luchar por su vida, este domingo a las 8 de la mañana, María Belen tuvo un paro respiratorio.

En primera instancia María Belén había sido trasladada a Rafaela y la mandaron con tratamiento ambulatorio a la casa. Luego del rechazo en Rafaela, las autoridades del Hospital de Ceres decidieron que debían trasladarla a Rosario.



Según relató Luz Rodríguez, familiar directo de Belén “El 24 de abril fue trasladada a Rafaela y de allá le dijeron que estaba bien, que la mandaban de nuevo a la casa. De ahí el Director del Hospital de Ceres dijo desde acá, que ella no podía volver a Ceres, que se vaya y recorran Santa Fe para ver si había camas disponibles, con la mala suerte que no había en ningún lugar.



Así que se tuvieron que pegar la vuelta. Ella llegó a Ceres, y desde acá el Director la volvió a internar, no la mando a la casa y empezaron todo el tratamiento de una nueva derivación porque ella no podía quedarse en Ceres.

Dos días más tarde, el 26 de abril llegó a Rosario y luego de recorrer 400 kilómetros encontraron una cama de terapia” aseguró su familiar. También aclaró que “El Covid le produjo una neumonía bilateral. Luego se le rompieron los dos pulmones. Después una bacteria intrahospitalaria, fue la que desencadenó todo esto. Que ella ya no se pudo recuperar más”.



En esa situación, con María Belén en terapia intensiva nació Bruno el 3 de mayo. Él bebe quedó en Neo hasta que el día 19 de mayo su papá Javier pudo buscarlo y traerlo su casa en Ceres, donde comparte los días con su hermanita de 7 años.



Fuente Ceres Diario.