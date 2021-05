Bonzini: «No tengo ninguna duda que en Ceres tenemos varias cepas de coronavirus»

«La vacuna es el arma que tenemos en la salud pública hoy para pelear contra esta pandemia. Vacunarse es fundamental, yo prefiero estar todo el día sin descansar vacunando, que internado gente en los ventiladores o hisopando».



El director hospitalario manifestó que «y en Ceres no hay muchos inscriptos, no sabemos porque, probablemente porque consideran que la vacuna les hará mal, y eso está descartado. Uno vacunado se puede infectar con coronavirus, pero tiene un alto porcentaje de atravesar la enfermedad sin llegar a ser conectado a un ventilador».

Al Hospital Ceres llegaron herramientas para luchar contra el coronavirus en pacientes graves, y hay solicitud de seguir sumando recursos. «Esto es porque al estar colapsado el sistema de internación en los hospitales de nivel 3, nos tenemos que arreglar en cada hospital del interior para atender a nuestra gente, no hay ninguna chance de pensar en derivación».



Las cepas que tanto se mencionan, como Reino Unido, Manaos, Sudáfrica, Andina, entre otras, están golpeando fuerte en esta segunda ola, «y acá en Ceres no tengo ninguna duda que tenemos todas estas cepas. Lo digo por el estado en el que se encuentran las personas cuando se complejiza su cuadro. Llegan en un estado crítico, y de un día para otro, de estar mejorando se descomponen, y al otro día los tenemos con un ventilador peleando por su vida. Eso es lo que estamos viendo en nuestra ciudad lamentablemente, por eso es que insistimos en los cuidados preventivos para evitar infectarnos».



Sobre el comportamiento de la gente dijo, «cada uno sabe cómo se comportó, o se comporta. Todos somos culpables de lo que nos pasa, los políticos y la gente, no ignoremos nuestra actitud ante esta pandemia. Cada uno sabe que hizo para acatar las recomendaciones. Si nos hubiésemos comportado como se nos indicó desde el comienzo de esta pandemia, hoy no estaríamos en esta situación».

Fuente Ceres Ciudad.