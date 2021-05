Actividades por el Día del Bombero Voluntario

Por un lado se realizará la entrega de ropa y calzado que recolectaron en la campaña denominada Ropero Solidario y en la que muchas personas se acercaron a donar ropa de abrigo, principalmente, pensando en esta época de mucho frio que atravesamos.

Además, llevarán a cabo la tradicional caravana por las calles de la ciudad, los bomberos recorrerán los distintos barrios con sus vehículos y los vecinos pueden sumarse al festejo adornado el frente de sus hogares con colores rojo, naranja o amarrillo.

Debido a la pandemia no se pueden desarrollar actos, entonces esta es la manera de honrarlos y acompañarlos en su día.

“Vamos a partir desde el cuartel a las 16:00 horas y vamos a hacer un recorrido por todos los barrios. Como el año pasado volvemos a pedir a la gente que adorne su frente con los colores que nos identifican para que de esa forma saludar y homenajear a nuestros bomberos voluntarios. Pedimos el apoyo de toda la comunidad”, expresó Adrian Milesi, presidente de la Asociación.

Con respecto a la campaña Ropero Solidario, el miércoles a las 10:00 horas se entregará todo lo recolectado a la Secretaría de Acción Social del municipio local y, a su vez, ellos serán los encargados de entregar la ropa a las familias que más lo necesiten.

Si alguien todavía no lo hizo y desea donar ropa de abrigo se puede acercar al cuartel en cualquier momento del día para colaborar.

“El ropero no se cierra, seguirá abierto para todo aquel que quiera participar, donar y estamos dispuestos para eso. Lo que más se necesita es abrigo, no queremos cortar con lo que recaudamos y gracias a la gente que nos está ayudando con la campaña”, contó Luisa.